Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 8.6. bis 14.6.2026

Du bist stark wie ein Löwe! Doch in der nächsten Horoskop -Woche solltest Du Dir Deine Kräfte gut einteilen, dann wirst Du alles ohne große Probleme meistern. Blicke jetzt in Dein kostenloses Wochenhoroskop für Löwe vom 8.6. bis 14.6.2026 und erfahre mehr zum Thema Liebe, Gesundheit und Finanzen.

Liebe und Partnerschaft

Wer Dich gewinnen möchte, muss viel Gefühl investieren. Deine Partnerprobleme lösen sich ganz schnell wieder auf. Noch bewahrst Du die Ruhe, doch Deine aufgestauten Aggressionen können spannungsgeladen enden. Verliere nicht die Kontrolle über Dich. Frage nach, wenn Du etwas unbedingt wissen willst. Lasse es aber bleiben, wenn Du die Antwort scheust und kein Nein akzeptieren kannst!

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach Feierabend die wohlverdiente Erholung. Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Wenn Du Dich dieser Tage lustlos fühlst, versuche Dich trotzdem unbedingt aufzuraffen. Du wirst bald wieder eine Besserung verspüren. Es ist nicht ganz einfach, sich auf Dauer richtig fit zu halten.

Beruf und Finanzen

Du willst Grenzen überschreiten, um endlich zum Ziel zu gelangen. Doch wenn Du noch einmal darüber nachdenkst, kann das nicht die Lösung sein. Du erreichst alles, was Du Dir vorgenommen hast – und sogar noch mehr. Du erhältst Unterstützung von allen Seiten. In Deinen Entscheidungen bist Du leicht zu beeinflussen. Vorsicht! Du gerätst sonst in den Ruf, Deine Fahne nach dem Wind zu drehen. Wundere Dich nicht, wenn Du jetzt beruflich den Kürzeren ziehst.