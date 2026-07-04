Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

In der nächsten Horoskop -Woche haben die Sterne eine besondere kosmische Botschaft für jeden Lebensbereich, die Du unbedingt beachten solltest. Wenn Du wissen möchtest, was sie Dir zu sagen haben, dann lies jetzt das Wochenhoroskop für Löwe vom 6.7. bis 12.7.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest Dich endlich einmal diplomatischer geben. Mit Deinem Verhalten trittst Du immer wieder anderen auf die Füße. Jemand wartet darauf, Dich an die Hand zu nehmen. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum. Ein liebevoller Partner oder eine liebevolle Partnerin, eine überraschende Einladung, freue Dich!

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich hast Du Dir ein festes Fundament geschaffen, aus dem Du nun schöpfen kannst. Du bist stabil und fit wie schon lange nicht mehr. Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Gesundheitlich erlebst Du einen deutlichen Aufschwung. Nur könnte Dir hin und wieder mehr Schlaf guttun.

Beruf und Finanzen

Beruflich hast Du viel geleistet und man wird Dir nicht mehr allzu viel abverlangen. Bei der erforderlichen Besonnenheit winkt Dir eine produktive Zeit. Achte darauf, nicht zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit zu neigen. Jegliche Hindernisse, die sich Dir in den Weg stellen, sind vorübergehender Natur. Dein Chef scheint Dich zu mögen. Verpatze diese tolle Voraussetzung zum Erfolg nicht mit überhöhten Erwartungen und blindem Ehrgeiz.