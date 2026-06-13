Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Die Sternenkonstellation gibt den Sternenkundlern wichtige Hinweise zu Deinem Sternzeichen. Ganz gleich, ob Du Löwe-Mann oder Löwe-Frau bist, im Wochenhoroskop für Löwe vom 15.6. bis 21.6.2026 findest Du wichtige Botschaften für die nächste Horoskop -Woche.

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Liebe und Partnerschaft

Immer wieder beschäftigen Dich dieselben Fragen nach dem Sinn bestimmter Dinge. Höre tief in Dich hinein, dort findest Du die Antworten. Wenn Du nur nachgibst, weil Du Dich verpflichtet fühlst, wird Dich das später unzufrieden machen. Du wirkst gelassen und positiv, was auf andere sehr verführerisch wirkt. Gleichzeitig bist Du extrem sensibel und anfällig für Täuschungen. Dein Mitgefühl ist derzeit besonders groß, wodurch Lügen und Manipulation leichter an Dich herankommen könnten.

Gesundheit und Fitness

Zurzeit bist Du belastbar und gut drauf. Trotzdem solltest Du schlechte Angewohnheiten endlich hinter Dir lassen. Spare nicht am Schlaf, Dein Körper braucht Erholung. Überanstrenge Dich nicht, denn besonders Dein Rücken macht sich bemerkbar. Jetzt ist die richtige Zeit, unnötigen Ballast abzuwerfen.

Beruf und Finanzen

Im Beruf zählen momentan vor allem Disziplin und voller Einsatz. Veränderungen stehen bevor, deshalb solltest Du jeden Schritt sorgfältig überdenken, bevor Du Dich mit voller Energie hineinstürzt. Dein soziales Engagement wird positiv wahrgenommen und setzt sich immer stärker durch. Der Berufsalltag verlangt jetzt viel Taktik und Cleverness. Selbst wenn Dir Fehler passieren, kannst Du mit Deinem Charme vieles wieder ins Lot bringen.