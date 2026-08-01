Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 3.8. bis 9.8.2026

Du hast das Sternzeichen Löwe? Dann sagt Dir Dein Horoskop, was Du in der nächsten Horoskop -Woche beachten solltest. Im Wochenhoroskop für Löwe vom 3.8. bis 9.8.2026 verraten Dir die Sternenkundler, worauf Du Dich in Deiner Partnerschaft, im Berufsleben und gesundheitlich laut der aktuellen Sternenkonstellation einstellen kannst.

Ein kurzer Blick in die Zukunft reicht Dir nicht aus? Mehr Vorhersagen für jeden Lebensbereich findest Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Du suchst jetzt nach einem intensiven Erlebnis in Deiner Partnerschaft oder in einer Beziehung – auf jeden Fall ästhetischer oder erotischer Natur. Etwas versucht, Dich innerhalb Deiner Grenzen zu halten. Vielleicht erkennst Du dadurch, dass das, was Du willst, einfach nicht machbar ist. Du genießt mehr Nähe und Leidenschaft durch gemeinsame Unternehmungen. Du hast Fehler gemacht und solltest diese zugeben, ehe sie von anderen aufgedeckt werden. Das könnte dann Ärger geben.

Gesundheit und Fitness

Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt Dein Nervenkostüm. Du fühlst Dich angeschlagen, da hilft nur viel Ruhe. Härte Dich ab, Dein Immunsystem braucht Hilfe. Achte auf Deine Gesundheit und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche unbedingt einen Arzt auf.

Beruf und Finanzen

Nur solide Arbeit findet Anerkennung. Akzeptiere Deine eigene Unvollkommenheit, auch wenn es Dir schwerfällt. Dann kannst Du auch die Fehler anderer besser tolerieren. Die Zeiten des Zweifels und Misstrauens sind vorbei, Du hast das Gefühl, dass es im Job endlich weitergeht. Nutze die Gunst der Stunde. Deine Sympathiekurve steigt und damit wächst auch Dein Selbstbewusstsein. Das ist Dein ganz persönlicher Verdienst.