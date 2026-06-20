Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Das Wochenhoroskop für Löwe vom 22.6. bis 28.6.2026: Oje, bei der Arbeit eckst Du immer wieder an, aber lasse Dich davon nicht unterkriegen! Traue Dich, in die nächste Horoskop -Woche zu blicken, um entspannt und ohne Konfrontationen durch die Woche zu kommen.

Liebe und Partnerschaft

Du hast viele Schokoladenseiten, da stören Deine Ecken und Kanten nicht. Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Nutze die tollen Begegnungen und flirte auf Teufel komme raus. Prüfe unbedingt Dein eigenes Verhalten. Sieh nicht alles zu streng, dann wird man auch mit Dir Nachsicht haben.

Gesundheit und Fitness

Es wäre für Dich dringend notwendig, Dich etwas maßvoller zu ernähren. Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen. Du bist richtig gesund und die Fitnesskurve ist ganz oben. Bringe die ganze Energie in die Liebe ein, im Job ist im Moment nichts zu holen. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig.

Beruf und Finanzen

Dein umtriebiges Wesen muss sich mehr zurückhalten. Du solltest einige Gänge zurückschalten. Zeige Dich Kollegen gegenüber kooperativ. Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst. Das wird Dir die Achtung Deiner Mitmenschen bringen und Deine Sicherheit im Beruf stärken. Du drückst Dich zwar vor lästiger Arbeit, bist aber trotzdem beliebt bei Kollegen. Anstrengende Tage im Job – die Konkurrenz schläft nicht.