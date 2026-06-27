Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026
Löwe-Geborene sollten sich in der nächsten Horoskop-Woche nicht zu sehr stressen lassen. Du willst wissen, was in den Lebensbereichen Beruf, Liebe und Gesundheit sonst noch wichtig ist und welche Gelegenheiten sich in dieser Woche bieten? Das Wochenhoroskop für Löwe vom 29.6. bis 5.7.2026 schenkt Dir wertvolle Tipps und weiht Dich in die Geheimnisse Deiner Zukunft ein.
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Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.
Liebe und Partnerschaft
Du hast viel um die Ohren. Nimm Dir trotzdem Zeit für ein Anliegen Deines Schatzes. Ihn drückt etwas und er braucht Dein Verständnis. Eine Liebesbeziehung macht Probleme. Kümmerst Du Dich manchmal nicht doch etwas zu wenig um die, die Dir lieb und teuer sind? Mache Abstriche bei Deinen erotischen Gedanken. Jetzt wird es lebhafter und es geschehen Dinge, bei denen Du Dich spontan verhalten kannst. Das ist Dir augenblicklich sehr recht.
Gesundheit und Fitness
Deine Energiekurve steigt und Du findest wieder zu Dir. Du bist unruhig und nervös. Nutze Deine Freizeit, um Deine innere Ruhe zu finden. Sorge für viel Schlaf, aber auch für geistige Diskussionen. Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv!
Beruf und Finanzen
Sehr lange wirst Du diese starke Arbeitsbelastung nicht mehr aushalten. Du bist ungeheuer flexibel, hast Schwung, Ausdauer und gute Ideen. Sorge im Arbeitsbereich für Klarheit und Entspannung. Du nutzt Deine Chancen, kannst schöne Erfolge einheimsen. Neues Wissen nimmst Du im Moment besonders leicht auf. Es wäre jetzt eine ideale Zeit für Weiterbildungen und Diskussionen.
Titelfoto: 123rf.com/sergemaksimov