Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Das starke Herz von Frau und Mann im Sternzeichen Löwe bestimmt in der nächsten Horoskop -Woche jeden Lebensbereich. Die Himmelskörper mahnen Dich zur Vorsicht, denn die bloßen Gefühle hemmen das eigene Beurteilungsvermögen. Lies das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 12.1. bis 18.1.2026 und überdenke Deine Richtungsentscheidung.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz ist eifersüchtig und bewacht Dich auf Schritt und Tritt. Du weißt genau, worauf es ankommt, und wirst von Deinem Gegenüber mit offenen Armen aufgenommen. Was hält Dich jetzt noch auf? Dein Liebesleben gestaltet sich überaus abwechslungsreich. Du hast die freie Wahl und kannst ganz nach Lust und Laune entscheiden. Der Zahn der Zeit nagt am Beziehungsleben. Bringe mehr Schwung und Abwechslung in Deinen Alltag.

Gesundheit und Fitness

Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen. Dein Helfersyndrom macht Dir zu schaffen, kümmere Dich lieber nur um Dich selbst. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche.

Beruf und Finanzen

Das Warten hat sich gelohnt. Langsam kommt Entspannung in Deine Partnerschaft. Tue weiterhin das, woran Du Freude hast. Du hast eine Idee im Auge, die Dich neugierig macht, allerdings fehlt Dir die Konzentration. Niemand kann Dich von Deinem Ziel abbringen, denn Du bist sehr ehrgeizig. Deine Abhängigkeit von den Sympathien Deiner Mitmenschen sollte Dich jetzt nicht dazu verleiten, einen Deiner Grundsätze aufzugeben.