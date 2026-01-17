Wochenhoroskop Löwe: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Wochenhoroskop Löwe vom 19.1. bis 25.1.2026 | Horoskop der KW 4: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Intensive Gefühle sind in der Liebe keine Seltenheit. Doch manchmal zieht auch Enttäuschung ein. Die Sterne zeigen Dir, wie sich Herz, Seele und Verstand in der nächsten Horoskop-Woche besser in Einklang bringen lassen. Nutze das kostenlose Wochenhoroskop für Löwe vom 19.1. bis 25.1.2026, um einer wichtigen Richtungsentscheidung ein Stück näherzukommen.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 19.1. bis 25.1.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 19.1. bis 25.1.2026.

Jeder Löwe kann sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und seine Zukunft gestalten. Die Sternenkundler verraten noch mehr kosmische Tipps:

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Du schwebst auf Wolke sieben, jetzt gibt es viel Zärtlichkeit. Du brauchst erst gar nicht Deine Hoffnungen so hoch anzusetzen. Liebesabenteuer stehen bislang nicht in Aussicht. Trotzdem sind es glückliche und romantische Stunden, die Dir besondere Erfüllung geben. Dies ist eine Zeit, in der Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen kannst. Dein Schatz wird Dir Verständnis entgegenbringen.

Gesundheit und Fitness

Umgib Dich nur mit Leuten, die Dir guttun. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus. Eine Fußreflexzonenmassage wäre für Dich jetzt wunderbar. Stimmungstief? Gönne Dir ein Duftbad und höre dabei Deine Lieblingsmusik.

Beruf und Finanzen

Stress pur ist angesagt und Du weißt nicht, wie Du allen Anforderungen gerecht werden sollst. Überstürze nichts und arbeite nach System. Auch wenn nicht alles so rosig aussieht, kann es sich trotzdem gut entwickeln. Ratschläge aus der oberen Etage solltest Du unbedingt beachten. Deine neuen Ideen sollten in Ruhe reifen, bevor Du sie ausplauderst. Vielleicht gibt es noch etwas zu verbessern. Lasse Dir Zeit. Prozesse der Veränderung und Regeneration durchlaufen den Berufsablauf. Diese Transformation bringt positive und stärkende Unterstützung.

