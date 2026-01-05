 4.019

Wochenhoroskop Löwe: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Wochenhoroskop Löwe vom 5.1. bis 11.1.2026 | Horoskop der KW 2: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die aktuelle Horoskop-Woche rät Löwe-Männern und Frauen zu etwas mehr Zurückhaltung in beruflicher Hinsicht. Der Einfluss der Sternenkonstellation und Planetenbewegungen wird im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 5.1. bis 11.1.2026 in vielen Lebensbereichen deutlich.

Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 5.1. bis 11.1.2026.
Dein Wochenhoroskop für Löwe vom 5.1. bis 11.1.2026.  © 123rf/alesikka

Wochenhoroskop Löwe: 23.7. bis 23.8.

Liebe und Partnerschaft

Ein Wellness-Wochenende verbessert Dein Liebesleben mehr als ein Disco-Wochenende. Denke über einen Kurzurlaub nach. Gefühle zeigst Du nicht so gern. Dadurch wirkst Du sehr rational. Stehe doch auch mal zu Deiner romantischen Seite, das kommt gut an. Übertreibe es nicht mit Deinen heimlichen Verabredungen. Schließe neue Bekanntschaften, pflege die alten. Rede über die angenehmen Seiten des Lebens und schreibe Liebesbriefe.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, ob Dein Unwohlsein auch einen psychischen Grund haben könnte. Du solltest nichts überstürzen und Dein Herz ein wenig entlasten. Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht. So köstlich aufwendiges Essen sein kann, so bedenklich ist es im Übermaß. Widerstehe der Versuchung, denke an Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Durch unüberlegtes Handeln im Beruf kannst Du in eine verzwickte Lage kommen. Du solltest Dich jetzt im Job besonders anstrengen, es lohnt sich. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig, und das würde Deinem Ruf sehr schaden. Beruflich kann es zu einigen unerwarteten Angeboten und Erfolgen kommen. Handle wohlüberlegt und überstürze nichts.

