Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Hast Du ein paar Abenteuer im Liebesleben gefällig? Dann könnte die nächste Horoskop -Woche für den Skorpion ein Glücksgriff sein. Das kostenlose Horoskop verrät mehr über die Sterne am Liebeshimmel. Im Wochenhoroskop für Skorpion vom 4.5. bis 10.5.2026 gibt es einige Inspirationen, die Deine Stimmung heben können.

Liebe und Partnerschaft

Nimm Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Aus einem brisanten Flirt kann plötzlich viel mehr werden. Ein Ereignis bringt alles durcheinander und sorgt für große Gefühle. Rege Dich nicht auf, wenn sich komplizierte Dinge noch nicht gelöst haben, Du schaffst das. Liebe kann Dir Flügel verleihen.

Gesundheit und Fitness

Deine Wirbelsäule braucht etwas Ausgleich und Entlastung. Du solltest Deinen Kreislauf mit Bewegung wieder in Schwung bringen. Der Erfolg kommt allerdings erst mit der Zeit. Lachen hält jung und ist eine Vitaminspritze für Körper, Geist und Seele. Im Moment fühlst Du Dich etwas schlapp, das legt sich bald wieder.

Beruf und Finanzen

Wenn Du beruflich etwas lockerer und weniger ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg. Ein positiver Einfluss gibt Dir Kraft und Entschlossenheit. Du hast Dich sehr bemüht, die Anerkennung kommt, auch wenn sie noch etwas auf sich warten lässt. Probleme mit Vorgesetzten sind begründet, zeige mehr Engagement, dann lösen sich die Spannungen.