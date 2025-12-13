Wochenhoroskop Skorpion: So wird die nächste Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Nutze die Chancen, die Dir die nächste Horoskop -Woche bietet, um Deine Zukunft positiv zu gestalten. Das kostenlose Wochenhoroskop für Skorpion vom 15.12. bis 21.12.2025 verrät Deinem Tierkreiszeichen, ob die Sterne es in der Liebe, der Gesundheit und im Beruf gut meinen.

Liebe und Partnerschaft

Du verfügst über klare, starke und positive Gefühle, die manchmal fast überschäumen wollen. Das gibt auch anderen Menschen innere Sicherheit. Wo immer sich Beziehungen zu einer Einbahnstraße entwickelt haben, solltest Du jetzt handeln. Unterliege nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien. Lasse etwaige Stimmungsschwankungen zu und vertraue darauf, dass sich Deine innere Balance von selbst wieder einstellt.

Gesundheit und Fitness

Du leidest unter Schlaflosigkeit, das macht Dein Körper nicht mehr lange mit. Es wird Dir guttun, Dein künstlerisches Hobby zu pflegen. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Kein Terminstress und sich nicht zu Entscheidungen drängen lassen.

Beruf und Finanzen

Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast. Sonst läufst Du Deinem Erfolg davon. In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten. Kaum Chancen, Dich auf Deinen Lorbeeren auszuruhen, die nächste Aufgabe wartet. Deine Disziplin ist bemerkenswert. Du ackerst rund um die Uhr. Das wird von anderen bewundert. Allerdings sinkt Deine Powerkurve bald.