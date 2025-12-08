Wochenhoroskop Skorpion: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Wie steht es in dieser Horoskop -Woche um Dein Wohlbefinden ? Was sagt die Stern- und Planetenkonstellation über Deine Berufs- und Liebeschancen aus? Schaue in die Zukunft mit dem kostenlosen Wochenhoroskop für Skorpion vom 8.12. bis 14.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Du solltest langsam einen Schongang einlegen. Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden. Mache das deutlich klar. Singles sollten sich wieder einmal in der Öffentlichkeit zeigen. Vielleicht ist ja jetzt der große Fang dabei und sei es auch nur vorübergehend. Du fühlst Dich von einer Person unwiderstehlich angezogen. Du bist sehr viel mit dem beschäftigt, was bereits geschehen ist. Dadurch blockierst Du Dich selbst und setzt zu wenig in Bewegung.

Gesundheit und Fitness

Die Belastungen nehmen merklich ab und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Halte Dein Herz frei von Wut und Hass. Wenn Du weiterhin ohne Rücksicht auf Deine Gesundheit lebst, kann das böse Folgen haben, lasse Dich von einem Fachmann beraten. Sportliche Aktivitäten nicht übertreiben, sondern wohl dosieren.

Beruf und Finanzen

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, auch am Arbeitsplatz. Nervlich stehst Du unter Strom und siehst kein Licht am Ende des Tunnels. Unbedingt fest an Dich und Deine Ziele glauben. Die Bodenständigkeit Deiner Ideen ist wichtiger als vage Experimente. Mit Konzentration, Nüchternheit und Ausdauer musst Du die jetzt anstehenden Arbeiten in Angriff nehmen und endlich auch zum Abschluss bringen.