Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Was in der nächsten Horoskop -Woche wichtig für Dich ist, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 23.3. bis 29.3.2026. Zum Beispiel, dass Dein Liebesleben Aufmerksamkeit verlangt oder dass die Sterne für beruflichen Erfolg gerade günstig stehen.

Liebe und Partnerschaft

Singles stehen vor einer süßen Entscheidung. Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht. Du könntest die ganze Welt umarmen, vor allen Dingen aber Deinen Schatz. Rechne nicht mit der großen Erfüllung des Lebens, das dauert noch.

Gesundheit und Fitness

Körperliche Arbeiten und Aktivitäten sind etwas eingeschränkt. Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Beruf und Finanzen

Versuche wichtige Angelegenheiten noch schnell zum Abschluss zu bringen. Du startest neu durch und bist dankbar für zukunftsorientierte Vorschläge. Geschickt setzt Du Dich gegen einen Konkurrenten durch. Alles Sachliche geht gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken konzentrierst und präzise formulierst. Orientiere Dich und nutze Deine Chance.