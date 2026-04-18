Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Für Frau und Mann im Sternzeichen Stier scheint es, als sei das Leben ein ständiger Kampf. Die Energie, welche Du in das Universum sendest, fällt jedoch auf Dich zurück. In der nächsten Horoskop -Woche laden Dich die Sterne dazu ein, Deine Hörner in Liebe, Gesundheit und Beruf abzulegen. Mehr verrät das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 20.4. bis 26.4.2026.

Reise in die Welt der Astrologie und entdecke Deine Bestimmung. Mehr zum Sternzeichen Stier gibt es unter:

Liebe und Partnerschaft

Höre nicht auf Deine Ängste, sondern versuche, mit Dir selbst Frieden zu schließen. Du wirst den geeigneten Rahmen finden. Da freut sich jemand mit Dir über alle Maßen mit. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut und schaffen Vertrauen. Du erwartest besondere Bewegungen im großen Universum! Achte lieber auf die kleinen Dinge, die in Deinem Leben geschehen. Ein wichtiges Gespräch steht auf dem Programm, und Du wirst genau wissen, was Du dabei erreichen willst. Bleibe gelassen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitliche Störungen verlieren sich. Deine Kräfte kehren zurück und Du fühlst Dich wieder voller Energie und Stärke. Übertreibe nichts! Du bist munterer, lebst bewusster und fühlst Dich dadurch topfit. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an. Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail.

Beruf und Finanzen

Du hast viel Ausdauer. Deine konstanten Leistungen führen zum Erfolg. Deine Unzufriedenheit am Arbeitsplatz beeinträchtigt das Arbeitsklima negativ. Du bist momentan im Kommen – es erscheint fast unwirklich, wie viele gute Entwicklungen sich abzeichnen. Endlich zahlen sich auch Deine Kontakte aus. Beruflich hast Du viel Abwechslung, es wird aber auch Einsatz verlangt.