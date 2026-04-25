Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Manchmal muss man die Vergangenheit einfach hinter sich lassen, um mit unbelastetem Herz in die Zukunft schauen zu können. Das Wochenhoroskop für Stier vom 27.4. bis 3.5.2026 lädt zum Träumen ein. In der Liebe und im Beruf meint es das Schicksal in der nächsten Horoskop -Woche gut mit Dir.

Liebe und Partnerschaft

Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Du spielst mit dem Feuer, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Ein Lächeln im Gesicht macht Dich unwiderstehlich. Du kannst Dich wirklich nicht beklagen. Du wirst von Deinem Schatz freudig überrascht und auch sonst werden Dir manche Wünsche erfüllt.

Gesundheit und Fitness

Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe. Du wirkst kraftlos – schlafe etwas mehr. Gönne Dir mehr Erholung und mehr Freizeit. Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck.

Beruf und Finanzen

Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Sympathie entgegen. Das Angebot, das man Dir heute macht, ist wirklich einmalig. Du solltest sofort zugreifen, sonst ärgerst Du Dich hinterher noch. Aktuell beweist Du Deinen Vorgesetzten Dein Geschick. Mit den Kollegen verläuft alles nach Plan. Nur weiter so, und der Erfolg wird Dir entgegenkommen. Es kommt darauf an, persönliche Interessen zugunsten einer übergeordneten Aufgabe zurückzustellen. Zeige, was in Dir steckt.