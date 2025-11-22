Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Du sehnst Dich nach einer Partnerschaft? Stier-Singles haben in der nächsten Horoskop -Woche laut der Astrologie hervorragende Liebeschancen. Was es sonst noch über das Schicksal zu erfahren gibt, verrät das Wochenhoroskop für Stier vom 24.11. bis 30.11.2025. Lasse Dich von den Sternen inspirieren und erhalte aufschlussreiche Einblicke in die Bereiche Gesundheit, Liebe und Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Blitzgescheit, super charmant und herrlich humorvoll. So eroberst Du viele Herzen. Mit ein wenig Glück findest Du sogar den Partner oder die Partnerin des Lebens. Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Du kannst Dich nicht daran gewöhnen, dass Dein Schatz seine eigenen Pläne verfolgt. Doch Du musst ihm seinen Freiraum zugestehen. Dein Beziehungsbarometer weist auf ein deutliches Hoch hin.

Gesundheit und Fitness

Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen. Wenn Du den ärztlichen Anordnungen nicht folgst, kann sich nichts ändern! Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an. Tue mehr, um fit zu bleiben.

Beruf und Finanzen

Du zeigst Dich redegewandt und geschäftstüchtig. Man schätzt diese Fähigkeiten. Der Druck kann Dir allmählich zu viel werden. Du spürst die Anforderungen und Verpflichtungen und das macht Dir zu schaffen. Berufliche Differenzen sind möglich, es erwartet Dich ein hartnäckiger Gesprächspartner. Du bist voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken und Überlegungen. Was Du anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Tue es jetzt!