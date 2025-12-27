Wochenhoroskop Waage: So wird die neue Woche vom 29.12.2025 bis 4.1.2026

Dem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 29.12.2025 bis 4.1.2026 zufolge lässt e in strukturiertes und fest geplantes Leben keine Freiräume für glückliche Fügungen des Schicksals in Liebe, Gesundheit und Beruf. Die Sterne laden Frau und Mann im Sternzeichen Waage neue Horoskop -Woche dazu ein, sich für Überraschungen zu öffnen.

Liebe und Partnerschaft

Du lieferst Dich nicht Deinen Emotionen aus, sondern weißt genau zu unterscheiden. Es besteht die Gefahr, einen neuen Flirt durch die rosarote Brille zu betrachten. Du musst in der nächsten Zeit mit kleineren Querelen rechnen. Die Lage wird sich aber schon sehr bald wieder entspannen. Auch Singles lassen sich jetzt nur zu gerne um den Finger wickeln.

Gesundheit und Fitness

Versuche heute unbedingt einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Du bist müde und träge. Ein kleiner Bewegungsausgleich wäre nicht schlecht. Schon eine kleine Radtour reicht aus, um fit zu bleiben. In der nächsten Zeit musst Du mit inneren Spannungen rechnen. Vorsicht, Blutdruckschwankungen sind möglich!

Beruf und Finanzen

Keine Aufgabe ist zu schwierig, denke daran, was Du schon alles geleistet hast. Pflichterfüllung und Genauigkeit stehen in der nächsten Zeit an erster Stelle. Beruflich kommst Du einem ersehnten Ziel ein ganzes Stück näher. Setze weiterhin auf Deine Stabilität und Deine Erfolgskurve. Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver!