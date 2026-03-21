Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Willst Du wissen, wie die nächste Horoskop -Woche wird? Die Sterne haben wieder zahlreiche Botschaften, die die Astrologen für Dich zu deuten wissen. Alles Wichtige über Deine Zukunft und Dein Seelenleben – im Wochenhoroskop für Waage vom 23.3. bis 29.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du bist leicht entflammbar, schon bei kleinsten Streicheleinheiten. Eine leichte, unbeschwerte Zeit beginnt. Super für längst fällige Aussprachen, neue Kontakte oder für den Beginn einer großen Liebe. Du bist empfänglich für Schmeicheleien und Komplimente. Wenn Du jetzt keinen kühlen Kopf behältst, kann es ein böses Erwachen geben. Besonders in Liebesbeziehungen kann alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Sorgen und Belange Deines Partners oder Deiner Partnerin hast.

Gesundheit und Fitness

Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend. Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Achte darauf, dass Du Deinen Körper und Deine Sinne nicht vernachlässigst. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Nimm nicht alle Last auf Dich, denke an Deinen Rücken!

Beruf und Finanzen

Du musst Aufmerksamkeit erzeugen und Dich wichtig machen. Wenn Du im Hintergrund bleibst, werden Deine Fähigkeiten nicht erkannt. Wandle bei Deinen Kollegen Skepsis und Misstrauen in Zuversicht. Gib Dir und Deinem Arbeitsteam etwas mehr Gas! Der Erfolg macht sich bemerkbar und Du spürst, dass die Arbeit doppelt so viel Spaß macht.