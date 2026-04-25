Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Das Wochenhoroskop für Waage vom 27.4. bis 3.5.2026 sieht jede Menge positive Energie in Dein Leben treten. Wenn Du wissen möchtest, in welchem Lebensbereich in der nächsten Horoskop -Woche die großen Chancen warten, wirf einen Blick in Deine Horoskop-News.

Liebe und Partnerschaft

Innere Unruhen verunsichern Dich und lassen Dich gereizt erscheinen. Seit langem unterdrückte Spannungen können sich nun explosiv entladen. Denke nicht, dass Du Deine eigenen Fehler durch Verdrängen aus der Welt schaffen kannst. Lerne, richtig mit ihnen umzugehen. Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Die derzeitigen Spannungen werden durch positive Einflüsse gemildert. Lasse Dich verwöhnen und halte nicht an alten Dingen fest.

Gesundheit und Fitness

Deine Laune ist zwar im Keller, aber Dein Körper ist kraftvoll und fit. Du strotzt vor Kraft und Energie, Du steckst voller Pläne und könntest Bäume ausreißen. Nimm Dir nicht zu viel vor – der Schein trügt! Gönne Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze. Deine Leistungskurve steigt, werde nicht übermütig.

Beruf und Finanzen

Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich. Beruflich heißt es, nach Vorgaben zu arbeiten und keine Extratouren zu unternehmen. Auch wenn Deine Ideen noch so gut sind. Jetzt hast Du es erreicht, Deine Kollegen zollen Dir den wohlverdienten Respekt. Super vital und auf dem besten Weg, eine zündende Idee in die Tat umzusetzen. Habe Mut und starte durch!