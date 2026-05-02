Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

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Wochenhoroskop Waage vom 4.5. bis 10.5.2026 | Horoskop der KW 19: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Die nächste Horoskop-Woche steckt voller Überraschungen. Was Deiner Gesundheit in dieser Woche wohltuende Kraft schenkt, verrät Dir das Wochenhoroskop für Waage vom 4.5. bis 10.5.2026. Besonders in einer schwierigen Lebenssituation kann ein Horoskop Kraft für eine Richtungsentscheidung schenken.

Dein Wochenhoroskop für Waage vom 4.5. bis 10.5.2026.
Dein Wochenhoroskop für Waage vom 4.5. bis 10.5.2026.  © 123rf.com/klim2011

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Wochenhoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Je nach Geschmack solltest Du große oder intime Gesellschaft suchen. Es wird Dir gefallen, auch andere mit Deinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen. Du musst jetzt nicht in die Ferne schweifen, wenn Du Abenteuer suchst, aufregende Dinge passieren auch vor Deiner Haustür. Das Leben ist ein Geschenk für Dich und verspricht harmonisch zu werden. Privat bist Du im Einklang und Kummer gehört der Vergangenheit an. Nur wer genau hinsieht, erkennt Deinen Liebesschmerz.

Gesundheit und Fitness

Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit zu schaffen. Du solltest Deine Körperabwehr stärken. Vertraue auf die Kraft des Lebens, das wirkt beruhigend. Probleme mit den Gelenken? Achte auf Dein Gewicht!

Beruf und Finanzen

Die Sterne mixen für Dich einen prickelnden Cocktail, der Dich in Versuchung führen könnte. Tue nur das, was Du wirklich willst! Hindernisse sind nur vorübergehend. Dein Team schätzt Deine Fähigkeiten und arbeitet gerne mit Dir zusammen. Die Probleme im Beruf lösen sich bald von selbst, Du wirst erkennen, dass Deine Sorgen unnötig waren.

Titelfoto: 123rf.com/klim2011

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