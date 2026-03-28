Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Für Dein Sternzeichen läuft es in den nächsten Tagen laut Wochenhoroskop für Waage vom 30.3. bis 5.4.2026 ganz fabelhaft. Die Gesundheit ist auf einem Höhepunkt und auch in Liebesdingen und beruflichen Angelegenheiten gehörst Du in der nächsten Horoskop -Woche eindeutig zu den Gewinnern.

Für Dein und alle anderen Sternzeichen gibt es hier noch weitere Horoskop-News:

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst intensiver als sonst und kannst Deine Überzeugungen durchsetzen. Dabei ziehst Du auch extreme Situationen an, das bedeutet: aufpassen! Ein Weg wird frei für einen absoluten Neubeginn. Jetzt klaren Kopf bewahren. Es knistert, denn Venus bestrahlt Deine liebenswerte Seite und macht Dich anziehend. Du brauchst einen Partner bzw. eine Partnerin, auf den oder die Du Dich verlassen kannst.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst – teile Deine Kräfte besser ein. Lasse Deine Schlafstelle auf Störungen untersuchen.

Beruf und Finanzen

Du sprühst vor Energie und zündenden Ideen und weißt genau, was Du willst. Alles, was Du anfasst, gelingt Dir. Jetzt durchstarten! Das, was Du momentan tust, bringt Dich auf keinen Fall weiter! Du organisierst umsichtig, kannst motivieren und anleiten. Kreativität will jetzt beruflich ausgelebt werden.