Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

In welchem Lebensbereich für Dich dringend Veränderungen notwendig sind, verrät Dir das Wochenhoroskop für Waage vom 6.4. bis 12.4.2026. Mit Mut und positivem Denken lassen sich kleine Steine leicht aus dem Weg räumen. Die nächste Horoskop -Woche zeigt Dir, wo ein wenig mehr Achtsamkeit nötig ist.

Liebe und Partnerschaft

Der Charme, den Du jetzt ausstrahlst, macht Dich unwiderstehlich und man wird Dir kaum einen Wunsch abschlagen können. Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit, das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Schatz hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden. Intensive Gefühle und Emotionen drängen nach außen. Du scheinst alles tiefer zu empfinden als sonst. Öffne Dein Herz! An Deinem Partner oder Deiner Partnerin kommen unentdeckte Dinge zum Vorschein.

Gesundheit und Fitness

Bei ersten Stressanzeichen tritt gleich etwas kürzer. Der Druck lässt nach, es geht endlich wieder bergauf. Wenn Du nervlich angespannt bist, solltest Du zum Ausgleich viel flirten. Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an.

Beruf und Finanzen

Nutze den positiven Einfluss von Merkur, um Dich beruflich weiterzubilden. Du brauchst all Deine Kräfte für große Aufgaben, nicht für Lappalien. Dir macht jetzt so schnell keiner etwas vor und das ist gut so. Bleibe bei Deinen Plänen und ziehe sie durch, ohne Wenn und Aber. Vieles fällt Dir inzwischen leichter als sonst. Du bist fröhlich, lebst bewusster und wirkst auf Deine Umgebung aufmunternd und ausgleichend.