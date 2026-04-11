Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Ob alles in Balance ist oder Dein Leben aus dem Gleichgewicht geraten könnte, davon erzählen Dir die Sterne im Wochenhoroskop für Waage vom 13.4. bis 19.4.2026. Ergreife die Chance, um mit den Lebensratschlägen in der nächsten Horoskop -Woche durchstarten zu können!

Liebe und Partnerschaft

Manchmal hast Du das Gefühl, Du hättest Dein Herz verloren. Prüfe genau! Kann es nicht auch der Verstand sein? Du strahlst, weil jemand Deine schönsten Seiten zum Klingen bringt. Deine Gefühlswelt ist viel intensiver als sonst. In der Liebe bist Du leidenschaftlicher und im Gespräch reagierst Du meist sehr emotional. Du imponierst beim Schatz nicht, wenn Du immer nur gefühlsmäßig reagierst.

Gesundheit und Fitness

Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Aber Du bist noch lange nicht so stabil, wie Du glaubst, und solltest Dich noch schonen. Dein Wille ist ungebremst und Du solltest ihn einsetzen, um Dich in Form zu bringen und Deine Kondition auszubauen. Treibe Sport! Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien.

Beruf und Finanzen

Warum so bescheiden? Lasse Dich mal loben und feiern. Du hast es verdient. Wenn man Dich braucht, sagst Du schließlich auch immer ja. Deine Bemühungen werden von anderen Seiten positiv unterstützt. Keine Hürde scheint Dir jetzt zu hoch, von allen Seiten kommt Sympathie entgegen. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst.