Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Was die Astrologen Deinem Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche zu sagen haben, kannst Du in Deinem persönlichen Sternorakel nachlesen. Die Sterne haben gesprochen und verraten Dir im Wochenhoroskop für Waage vom 20.4. bis 26.4.2026, was Dir in Sachen Liebesleben, Beruf und Gesundheit bevorsteht.

Liebe und Partnerschaft

Singles stehen vor einer süßen Entscheidung. Verliebtheit ist ein magisches Allmachtsgefühl, das blind macht. Unter ungünstigen Einflüssen neigst Du dazu, unersättlich zu werden. Mäßige Deine Wünsche, sonst bekommst Du die Quittung dafür. Du bist zu feurig und willst alles sofort klären, Dein Schatz fühlt sich dabei überrumpelt.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst heute wieder sehr nervös. Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht. Schone Dich – Du bist viel zu schnell aufbrausend. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie.

Beruf und Finanzen

Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Deine Karrierechancen steigen, je gelassener Du bleibst. Du arbeitest viel und bist sehr eingespannt. Du solltest am Wochenende ausspannen und nicht an die Kollegen denken. Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen richtig Spaß.