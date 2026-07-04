Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 6.7. bis 12.7.2026

Die nächste Horoskop -Woche steht ganz im Zeichen des Mutes. In welchen Lebensbereichen sich das Sternzeichen Waage mehr trauen kann, verrät Dir das Wochenhoroskop für Waage vom 6.7. bis 12.7.2026.

Wird sich in Zukunft alles zum Guten wenden? Wie die Aussichten für Waage sind, erfährst Du unter:

Liebe und Partnerschaft

Zeige Deinen Schmerz, wenn Du von einem geliebten Menschen zurückgewiesen worden bist, sonst wirst Du lange darunter leiden. Dein Partner oder Deine Partnerin kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich. Deine seelische Zufriedenheit wirkt ausgleichend. Versprich trotzdem in der Liebe nichts, was Dir später vielleicht weh tun könnte.

Gesundheit und Fitness

Lehne Dich zurück und genieße die Stille. Achte auf mehr Schlaf. Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Probiere, Dich weitestgehend zu schonen. Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch, und damit auch körperlich, entspannt und richtig ausgeglichen.

Beruf und Finanzen

Trotz kleiner Blockaden bist Du in Deiner Arbeit nicht zu toppen. Achte darauf, nicht gleich empfindlich und gereizt zu reagieren. Bei Ungerechtigkeiten kannst Du ganz schön ausrasten. Es hat keinen Sinn, wenn Du verbissen an etwas Neuem arbeitest. Du bist zu stark blockiert, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Trotz des Erfolgsdenkens bist Du imstande, den Menschen in Deiner Umgebung tolerant zu begegnen. Du hast immer das richtige Feeling.