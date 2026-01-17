Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 19.1. bis 25.1.2026

Das Wochenhoroskop für Waage vom 19.1. bis 25.1.2026 offenbart Dir, welchen Einfluss die Himmelskörper auf Dein Tierkreiszeichen haben. Gemeinsame Zeit in der Partnerschaft führt zu mehr Harmonie in der Zukunft . In Sachen Gesundheit gilt es, Körper und Geist in der nächsten Horoskop -Woche besser in Einklang zu bringen.

Liebe und Partnerschaft

Herrlicher Prickelflirt. Du genießt das Spiel mit dem Feuer. Der große Liebessegen ist bei Dir nicht zu sehen, doch es liegt an Dir, was Du daraus machst. Triff Dich mit Freunden. Dein Partner oder Deine Partnerin kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich. Dies ist eine Zeit der impulsiven Unternehmungen, vielleicht auch für Liebesabenteuer und Handlungen romantischer und sinnlicher Art. Falls Du Single bist, kann sich das kurzfristig ändern.

Gesundheit und Fitness

Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt. Nicht nur Sport schauen, selbst antreten - das würde Dir mal richtig guttun. Deine Abwehrkräfte lassen nach. Iss vitaminreicher und bewege Dich mehr. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung. Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe.

Beruf und Finanzen

Auch wenn sich herausstellt, dass die Schwierigkeiten größer sind, als Du angenommen hast, solltest Du jetzt nicht aufgeben. Lade Dir keine Aufgaben auf, die Du gar nicht bewältigen kannst. So ersparst Du Dir die Enttäuschung über einen unnötigen Misserfolg. Dein Chef hat ein offenes Ohr für Dich. Man versucht, Dich hinters Licht zu führen, aber daraus wird nichts. Du hast Dich gut vorbereitet. Sage den anderen ganz klar Deine Meinung.