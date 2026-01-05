Wochenhoroskop Waage: So wird die aktuelle Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Im Wochenhoroskop für Waage vom 5.1. bis 11.1.2026 sendet die Astrologie inspirierende kosmische Tipps für eine wichtige Richtungsentscheidung. Dein Herz braucht Luft zum Atmen, um zufrieden in die Zukunft blicken zu können. Die aktuelle Horoskop -Woche rät Waage-Geborenen zu mehr sportlicher Betätigung, um neue Energien aktivieren zu können.

Erfahre, ob sich die Jagd nach Glück und Erfolg in Liebe und Beruf für Waage-Geborene auszahlen wird :

Liebe und Partnerschaft

Es gefällt Dir jemand wegen seiner verrückten Ideen. Falls Du derzeit romantische Gefühle verspürst, solltest Du damit nicht hinterm Berg halten. Gib Deinen Träumen mehr Zeit und Raum. Eine Liebesentscheidung bedarf gründlicher Überlegungen und Besonnenheit.

Gesundheit und Fitness

Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß. Verdauungsstörungen können ganz schön zu schaffen machen. Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Tue einfach das, was Du tun willst, und genieße es.

Beruf und Finanzen

Du musst keine Heldentaten vollbringen, um Dich über Erreichtes freuen zu können. Auch kleine Erfolge verdienen es, gewürdigt zu werden. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilungsfreude. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Lasse Dich besser nicht auf langfristige Abreden ein! Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Das wird Dir nicht sehr leichtfallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst.