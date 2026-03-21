Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 23.3. bis 29.3.2026

Wassermann-Männer und Wassermann-Frauen finden hier nützliche Botschaften für die nächste Horoskop -Woche und erfahren, welche Aufgaben nun besonders wichtig sind für ein glückliches Liebesleben, eine erfüllte Jobsituation und einen starken Körper. Alle Infos gibt es im Wochenhoroskop für Wassermann vom 23.3. bis 29.3.2026.

Liebe und Partnerschaft

Verliebtheit ist ein magisches Allmachtsgefühl, das blind macht. Du bist zu feurig und willst alles sofort klären, Dein Schatz fühlt sich dabei überrumpelt. Endlich geht es wieder bergauf. Deine Partnerschaft wird sich vertiefen. Bleibe bescheiden und überfordere Deinen Partner oder Deine Partnerin nicht. Du schwebst auf Wolke sieben, jetzt gibt es viel Zärtlichkeit.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Sport treibst, solltest Du Wert auf Qualität legen, nicht auf Quantität. Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr, beim Sport sowie im Beruf – es lauern Gefahren. Rückenprobleme sind möglich. Suche den richtigen Ausgleich. Du stellst Dich immer wieder unter enormen Leistungsdruck. Denke an Deine Gesundheit und gönne Dir ab und zu Ruhe und Entspannung.

Beruf und Finanzen

Passe auf, dass Du nicht in falsche Projekte investierst. Denke Dein Vorgehen noch einmal ganz in Ruhe durch, bevor Du etwas unternimmst. Bleibe beruflich auf jeden Fall am Ball und strecke Deine Fühler in alle Richtungen aus. Du bekommst lukrative Angebote. Sträube Dich nicht gegen Neuerungen am Arbeitsplatz. Diese werden sich auf Dauer nur positiv auf Dich auswirken. Mit strukturiertem Vorgehen wirst Du viele Arbeiten sorgfältig bewältigen.