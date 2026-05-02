Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 4.5. bis 10.5.2026

Stehen die Sterne gut und eine Woche voller Liebe, Lust und Leidenschaft wartet auf die Wassermann-Frauen und Männer? Finde es jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 4.5. bis 10.5.2026 heraus. Die nächste Horoskop -Woche kann einige Antworten in vielen Lebensbereichen geben.

Liebe und Partnerschaft

Du lässt Dich zu gern faszinieren, versprich Dir nicht zu viel! Du bist jetzt gern unterwegs, reist, triffst Dich mit Freunden. Dein Schatz ist davon nicht immer begeistert, nimm mehr Rücksicht. Zurzeit wirst Du von einem kämpferischen Einfluss geprägt und scheust daher keine Auseinandersetzung. Bewahre Ruhe! Es läuft vieles wunderbar und Du schwebst auf Wolke sieben. Werde nicht übermütig. Leben und leben lassen sollte jetzt Deine Devise sein.

Gesundheit und Fitness

Ein Zahnarztbesuch ist längst überfällig! Je ausgeglichener Deine Seele ist, desto wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das wirkt sich auch positiv auf Dein Wohlbefinden aus. Wundere Dich nicht, wenn Du einen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper regeneriert sich schnell. Gehe raus und genieße die Freiheit und neue Eindrücke.

Beruf und Finanzen

Du setzt Deine ganze Kraft und Energie ein, um einen guten Job zu machen, das bringt Dir Pluspunkte bei Vorgesetzten. Du stellst vieles infrage, deshalb stagniert momentan einiges im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Sei etwas lockerer! Du hast ein gutes Gespür und rettest eine heikle Situation am Arbeitsplatz. Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefragt.