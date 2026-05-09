Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 11.5. bis 17.5.2026

Ein wenig Toleranz im Leben führt zu mehr Harmonie, das gilt sowohl für die Liebe als auch im Beruf. Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 11.5. bis 17.5.2026 gibt Dir ein paar inspirierende Astro-Tipps für jeden großen Lebensbereich. Erfahre jetzt, was die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche mit dem Wassermann vorhaben.

Liebe und Partnerschaft

Wie wäre es, wenn Du Deine Erlebnisse ab und zu einem Tagebuch anvertrauen würdest? Beim Schreiben kann Dir einiges bewusster werden. Etwas sehr Bewegendes ist endlich ausgestanden. Jetzt solltest Du darüber nur noch lachen. Hoffentlich halten die Erfahrungen eine Weile an. Auf Deinen Humor fährt zurzeit jeder ab, einer ganz besonders. Du verspürst Lust auf kulturelle Veranstaltungen und nette Geselligkeit.

Gesundheit und Fitness

Dein Immunsystem ist etwas schwach, gehe mehr an die frische Luft! Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute.

Beruf und Finanzen

Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. Mit wenig Aufwand kommst Du weiter als viele andere. Verliere nicht die Zuversicht in Deine eigene Person und in Deine Vorhaben. Endlich kannst Du Deine Energie und Deine Fantasie optimal einsetzen. Deine Mitmenschen werden vielleicht sehr erstaunt sein über Deine Pläne. Du entwickelst ein gutes Gespür und Dein Organisationstalent kommt voll zum Tragen.