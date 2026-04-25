Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 27.4. bis 3.5.2026

Liebe, Lust und Leidenschaft bereichern jedes Leben. Stehen die Sterne für Wassermann-Frauen und -Männer in der nächsten Horoskop -Woche günstig für starke Gefühle, die mit allen Sinnen in voller Harmonie ausgelebt werden können? Was bringt Deine Gesundheit wieder auf Vordermann? Das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 27.4. bis 3.5.2026 kennt die Antworten.

Liebe und Partnerschaft

Ein netter Besuch wird Dich heute überraschen und Abwechslung in den Alltag bringen. Freue Dich und nimm das Gute an. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für Singles, ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. Erotische Höhenflüge und Glücksgefühl pur sind keine Wunschträume mehr. Versuche, ein paar schöne Stunden mit Deinem Schatz zu verbringen.

Gesundheit und Fitness

Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Mache mehr Atemübungen, damit bleibst Du fit und hellwach. Du kannst Deine gute Kondition mit Ausgleichssport leicht halten. Nicht so fett essen – das entlastet.

Beruf und Finanzen

Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. Kreativ, klug und geduldig bewegst Du Dich in Deinem Arbeitsfeld. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab – das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende machst Du aber das große Plus. Gespannte Stimmung unter den Kollegen – halte Dich aus allem raus.