Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 30.3. bis 5.4.2026

Wassermänner müssen in der nächsten Horoskop -Woche besonders auf ihren inneren Kompass hören. Mitunter ist das Ändern alter Verhaltensmuster notwendig. Doch für Personen dieses Tierkreiszeichens ist das kein Problem. Was das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 30.3. bis 5.4.2026 sonst noch in den Bereichen Gesundheit, Liebe und Karriere auf Lager hält, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Dein Beziehungsalltag hat im Moment nicht sehr viel zu bieten. Viel Besuch und nette Kontakte stehen auf dem Programm. Du wirkst leicht und gelassen. Plane einen Wochenendtrip! Vielleicht bist Du auf der Suche nach dem großen Abenteuer in der Liebe, und mancher Flirt lässt Dich dies hoffen. Denke daran: Liebe macht blind. Die Gefühle werden im Moment mehr mit dem Verstand gesteuert.

Gesundheit und Fitness

Passe auf vor zu viel Fitnessprogramm, Du powerst Dich zu sehr aus. Denke einmal darüber nach, wie Du Deine Gesundheit verbessern und erhalten kannst. Vielleicht erstellst Du einen Fitnessplan. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt. Deine Energiekurve steigt, und Du findest wieder zu Dir.

Beruf und Finanzen

Du hast oft Angst, Dich den harten Anforderungen des Lebens auszusetzen. Tue es trotzdem, jeder noch so kleine Erfolg bringt Dich weiter. Deine Vorstellung, dass Dinge sich positiv entwickeln, fördert Deinen Erfolg. Du kannst eine intuitive Entscheidung riskieren. Warte es ab, man kommt Deinen beruflichen Wünschen entgegen. Bei allem Verständnis für Deinen Einsatz um ein idealistisches Weltbild – vergiss nicht, mit den Füßen am Boden zu bleiben.