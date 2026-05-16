Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 18.5. bis 24.5.2026

Worauf sollte Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop -Woche achten? Stehen die Sterne gut und es wartet eine Zeit voller Liebe, Lust und Leidenschaft auf die Wassermann-Frauen und Männer? Finde es jetzt in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 18.5. bis 24.5.2026 heraus.

Liebe und Partnerschaft

Lasse Deiner Fantasie freien Lauf. Vielleicht verlierst Du Dich dabei etwas in Deinen Illusionen, das kann Deine Partnerschaft sogar bereichern. Dein Schatz verhält sich loyal und tolerant. Er wird Dir ein Angebot machen und dann liegt es an Dir, ob Du die Hilfe annimmst oder nicht. Lebe und liebe jetzt, ohne ständig an später zu denken. Liebe ist für Dich im Moment weit mehr als nur ein Wort, sie bedeutet innige Zweisamkeit.

Gesundheit und Fitness

Alles läuft bestens. Achte trotzdem darauf, Dich nicht zu überanstrengen. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Deine Leistungskurve steigt, aber werde nicht übermütig. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter und Probleme verschwinden nach und nach.

Beruf und Finanzen

Kommunikation, Verhandlungen und Abschlüsse stehen unter einem guten Stern. Du bist voller Zuversicht und deshalb fällt Dir vieles leichter als sonst. Jetzt solltest Du unangenehme Dinge aufarbeiten. Kleine Kompromisse sind nötig, damit der Frieden erhalten bleibt. Achte darauf, nicht zu übertreiben, sonst entstehen schnell Missverständnisse. Sage klar, was Sache ist, und bringe Lösungsvorschläge ein.