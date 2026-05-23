Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 25.5. bis 31.5.2026

Geduld ist eine Tugend, doch manchmal stehen die Sterne gut für Dein Liebesleben und in beruflicher Beziehung. So auch in der nächsten Horoskop -Woche. Welche kosmischen Botschaften hält das gratis Wochenhoroskop für Wassermann vom 25.5. bis 31.5.2026 in den Bereichen Liebe, Gesundheit und Beruf bereit?

Liebe und Partnerschaft

Du erlebst eine Zeit der Besinnung sowie der Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft langsamer, aber umso gründlicher. Schön, wie Du Deinen Schatz unterstützt – er wird es Dir danken. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulshandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst. Ein Blick trifft Dich mitten ins Herz. Jemand wartet auf eine Antwort. Zögere nicht zu lange, es könnte sonst zu spät sein.

Gesundheit und Fitness

Du bist eine Marionette Deines Ehrgeizes, das setzt Dich ganz schön unter Druck. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Halte öfter inne und ruhe Dich aus – das gibt neue Kräfte. Deine Unzufriedenheit raubt Dir den Schlaf und macht Dich krank.

Beruf und Finanzen

Im Moment bieten sich noch keine Gelegenheiten, Pläne in die Tat umzusetzen. Du wirkst wie ein Fels in der Brandung und bist geschaffen dafür, den Gipfel des Erfolges mühelos zu erklimmen. Du kommst jetzt nicht so richtig in die Gänge, bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren. Selbstverwirklichung ist jetzt Dein oberstes Ziel im Beruf.