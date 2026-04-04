Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 6.4. bis 12.4.2026

In der nächsten Horoskop -Woche sollten Wassermann-Geborene besonders auf ihren inneren Kompass hören. Mitunter ist das Ändern alter Verhaltensmuster notwendig. Doch für Personen dieses Tierkreiszeichens ist das kein Problem. Was das kostenlose Wochenhoroskop für Wassermann vom 6.4. bis 12.4.2026 sonst noch in den Bereichen Gesundheit, Liebe und Karriere auf Lager hält, erfährst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Disharmonien drohen, ziehe Dich ja nicht in einen Schmollwinkel zurück. Endlich geht es wieder bergauf. Deine Partnerschaft wird sich vertiefen. Bleibe bescheiden und überfordere Deinen Schatz nicht. Du verstehst Dich einfach blendend mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin und erlebst eine traumhafte Zeit. Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung befassen. Mit Deinen Fähigkeiten und Kräften musst Du jetzt besonders haushalten. Der Wetterumschwung macht Deiner Gesundheit sehr zu schaffen. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm.

Beruf und Finanzen

Es kommt etwas auf Dich zu, dem Du nicht gewachsen bist. Du hast jetzt ein gutes Gespür für unterschwellige Vorgänge und Tendenzen. Das ist für Dich von Vorteil, wenn Du eine führende Position innehast. Sorgfalt und Genauigkeit werden von Dir verlangt. Arbeite besonders konzentriert und denke daran: Der Teufel steckt im Detail. Was anderen als bloßer Zufall erscheint, hast Du durch Deinen Optimismus, Deine Lebensfreude und Dynamik selbst geschaffen. Super!