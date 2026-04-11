Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 13.4. bis 19.4.2026

Meinen es die Sterne in der nächsten Horoskop -Woche gut mit Deinem Sternzeichen? In der Liebe kann es auf jeden Fall zu prickelnden Begegnungen kommen. Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 13.4. bis 19.4.2026 kennt noch mehr pikante Details Deines Schicksals.

Dein Sternzeichen kann aus der Inspiration der Horoskope neue Energie schöpfen. Hier gibt es noch mehr kosmische Tipps:

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich. Besinne Dich mehr und setze Deinen Lieblingsmenschen nicht unter Druck. Du fühlst Dich rundum fit und bist fröhlich. Ein freundliches Lächeln kann Sorgen wegpusten. Probiere es aus. Eine super Zeit für Verabredungen, Romantik und heißen Eros.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir nach einer anstrengenden Arbeit eine Ruhepause. Bei erholsamer Freizeitbeschäftigung kannst Du neue Kraft schöpfen. Auf Zugluft reagierst Du sehr empfindlich. Du hast eine aufbauende Phase und kannst Dich auch gesundheitlich gut stabilisieren. Laufe viel und ernähre Dich gesund. Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus.

Beruf und Finanzen

Du fühlst Dich erleichtert, denn Du hast Dich endlich einer sehr unangenehmen Aufgabe entledigt. Dein Optimismus kommt wieder. Die täglichen Pflichten kosten Dich allenfalls ein müdes Lächeln. Drücke nicht unbedingt aufs Tempo. Eine Aufgabe muss möglicherweise erst noch richtig ausreifen und erwartet vollen Einsatz. Unterschwellige Aggressionen machen sich bemerkbar. Das ist ein Hinweis auf unerfüllte Wünsche und ungelöste Aufgaben. Ändere etwas!