Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 20.4. bis 26.4.2026

Die nächste Horoskop -Woche erzählt von den Herausforderungen in der Liebe und im Leben für das Sternzeichen Wassermann. Allein lassen Dich die Sterne aber nicht: Im kostenlosen Wochenhoroskop für Wassermann vom 20.4. bis 26.4.2026 bekommst Du kosmische Lebenshilfe, um Deinem Schicksal auf die Sprünge zu helfen.

Liebe und Partnerschaft

Jede Beziehung durchläuft Phasen der Ernüchterung. Dieser Erfahrung wirst Du auch in einer neuen Partnerschaft nicht entgehen können. Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Im Moment entscheidest Du mehr mit Deinem Kopf. Schon bald aber wirst Du nur noch nach Deiner Intuition und Deinen Gefühlen handeln. Du solltest einiges verändern, wenn Du das Vertrauen Deines Schatzes gewinnen willst.

Gesundheit und Fitness

Der heutige Tag kann für empfindliche Menschen recht anstrengend sein. Du darfst Dich nicht übernehmen. Teile Deine Kräfte sorgfältig ein. Relaxe bei einem soften Wellnessprogramm. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume. Heitere Abwechslung und innere Ausgeglichenheit heben die Stimmung und wirken sich auch auf Dein gesundheitliches Wohlbefinden aus.

Beruf und Finanzen

Dein umtriebiges Wesen muss sich etwas zurückhalten. Du solltest einige Gänge zurückschalten. Zeige Dich Kollegen gegenüber kooperativ. Du gewinnst an Einfluss, dafür musst Du aber Power und Zeit investieren. Du strebst nach Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein und der Umsetzung Deiner eigenen Wünsche. Nimm Dein Leben selbst in die Hand. Bastle ruhig weiter ehrgeizig an Deinem Erfolg!