Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 5.1. bis 11.1.2026

Wassermann-Geborene dürfen gespannt sein, was die nächste Horoskop -Woche für Chancen und Möglichkeiten mit sich bringt. Das Wochenhoroskop für Wassermann vom 5.1. bis 11.1.2026 überrascht mit einem frischen Wind in der Liebe und einer positiven Herausforderung im Beruf.

Die Sterne wissen, welche Herausforderungen die Zukunft für Wassermann bereithält. Nutze die Horoskope als hilfreiche Inspiration für Dein Leben :

Liebe und Partnerschaft

Wer immer nur stur an alten Dingen festhält, hat Probleme, auf neue Züge zu springen. Die Zeit läuft ohne Dich weiter. Eine gute Grundstimmung zwischen Dir und Deinem Schatz vermittelt Geborgenheit. Gemeinsame Aktivitäten machen Euch bestimmt doppelt so viel Spaß. Setze Dein Liebesglück bloß nicht für ein Strohfeuer aufs Spiel.

Gesundheit und Fitness

Du bist nicht belastbar, schöpfe Deine Kraftreserven nicht bis zum Umfallen aus. Du wirkst kraftlos, schlafe etwas mehr. Höre auf Deinen Körper, er sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Deine Wirbelsäule könnte etwas Ausgleich und Entlastung brauchen.

Beruf und Finanzen

Dir fehlt anscheinend die richtige Herausforderung gegen Deine Langeweile! Bewahre Ruhe, ein Zufall kann Deine Berufsprobleme lösen. Erfülle Deine Aufgaben gründlich oder gar nicht. Mit einem freundlichen Gesicht wirst Du Kollegen für Dich einnehmen können, die Dir bislang distanziert gegenübergestanden haben.