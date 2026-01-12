Wochenhoroskop Wassermann: So wird diese Woche vom 12.1. bis 18.1.2026

Frau und Mann im Sternzeichen Wassermann versuchen in dieser Horoskop -Woche nach den Sternen zu greifen, um ihre großen Träume in Liebe, Gesundheit und Beruf zu verwirklichen. Beachte die kosmische Warnung aus dem Wochenhoroskop für Wassermann vom 12.1. bis 18.1.2026, sonst verlierst Du die Harmonie in Deinem Leben.

Liebe und Partnerschaft

Du kannst mit Deiner Unzufriedenheit Deinem Schatz das Leben ganz schön schwer machen. Du wirst total verkannt. Deine geheimnisvolle, tiefgründige Ausstrahlung macht andere nervös und unsicher. Erhalte Dir diesen Schutzmantel. Setze Dich mit Deinem Lieblingsmenschen an den runden Tisch und stelle die Spielregeln des Zusammenlebens neu auf. Bleibe sachlich. Mal Regen, mal Sonne. Flirtlust und Laune bieten jetzt alle emotionalen Wetterlagen.

Gesundheit und Fitness

Viel Power und gute Nerven sind Deine Stärken. Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern. Gesundheitlich fühlst Du Dich nicht gerade in Bestform.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dich etwas anstrengst, dann wirst Du mehr Erfolg haben, als Du Dir selbst zutraust. Warum zögerst Du noch? Du bist gut drauf und überzeugst mit einer Spitzenleistung. Endlich kannst Du Projekte, die Du schon lange planst, in die Tat umsetzen, selbst lästige Arbeiten gehen Dir schnell von der Hand. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich.