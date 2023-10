Ist Michael Jackson ein Zeitreisender? Antikes Objekt wirft Fragen auf

Chicago - Im Fields-Museum von Chicago gibt es ein mysteriöses Exponat. Viele, die die ägyptische Büste sahen, erkennen eine frappierende Ähnlichkeit mit dem King of Pop. War Michael Jackson (†50) tatsächlich ein Zeitreisender?

Anhänger von Zeitreisen sind sich sicher: Diese antike Statue zeigt in Wahrheit Michael Jackson. © Fields Museum

Die 3000 Jahre alte Büste, lässt so manchen erstaunt zurück.

Doch nicht wenige sehen in der um 1500 v. Chr. in Ägypten entstandenen Figur den unwiderlegbaren Beweis für Zeitreisen. Sie glauben, dass Michael Jackson nicht wirklich 2009 gestorben sei, sondern "nach Hause" - gemeint ist das Alte Ägypten - zurückgekehrt sei.

In seiner Musik wollen sie Hinweise sehen, die ihre Theorie bestätigt. Insbesondere der Song "Remember the Time", wird immer wieder als Beleg angeführt. Das Video spielt im alten Ägypten, der Titel lässt sich mit "Erinner dich an die Zeit" übersetzen.

Zufall? Wohl kaum. Denn dazu kommt: Michael Jacksons Moonwalk. Das sei in Wahrheit ein ägyptischer Tanz, wie er zuhauf in Abbildungen auf Tempel, Pyramiden, Pharaonen-Gräbern abgebildet sei, wollen die überzeugten Zeitreise-Gläubigen wissen.