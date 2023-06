Paar adoptiert kleines Mädchen, das in Wirklichkeit erwachsene Soziopathin sein soll

So präsentierte sich Natalia Grace Barnett 2017 auf YouTube. Sie soll in Wirklichkeit eine erwachsene Frau sein. © Screenshot/Youtube/ Grace's life

In einer neuen Dokumentation wird der bizarre Fall rund um die Ukrainerin Natalia Grace Barnett erneut aufgegriffen.

Ihr Adoptivvater Michael Barnett und seine ehemalige Ehefrau Kristine hatten Natalia im Jahr 2010 aufgenommen. Damals glaubte das Paar, dass das Mädchen sechs Jahre alt sei.

"Sie sagten: Sie hat Kleinwuchs. Sie haben 24 Stunden Zeit, um zu unterschreiben, andernfalls geht sie direkt in ein Pflegeheim", erinnert sich Michael. Sie hätten Natalia adoptiert, weil sie "jemanden helfen wollte, dem drohte, nie geliebt zu werden", erklärt der US-Amerikaner laut Kidspot.

In jenem Augenblick ahnte die Familie nicht, dass sie mit dieser Entscheidung ihr ganzes Leben verändern würden.

Schon an dem Tag, an dem Michael und Kristine das vermeintliche Kind mit zu sich Hause nach nahmen, stellten sie merkwürdige Dinge bei ihr fest. So hätte seine damalige Frau Natalia gebadet und dabei entdeckt, dass sie bereits Schamhaare hatte, sagt Michael in der Dokumentation.