Schon wieder mysteriöser Monolith in der Wüste gefunden

Las Vegas (USA) - Ein seltsamer Monolith ist in der Mojave-Wüste nördlich von Las Vegas aufgetaucht.

Das seltsam anmutende Gebilde wurde nördlich von Las Vegas gefunden. © LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT

Wie Fox News unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete, wurde das glänzende, reflektierende Gebilde am Wochenende von einer Such- und Rettungseinheit in der Nähe des Gass Peak gesichtet.

"Wir sehen viele merkwürdige Dinge, wenn Leute wandern gehen, zum Beispiel, dass sie nicht auf das Wetter vorbereitet sind oder nicht genug Wasser dabeihaben ... Aber sieh dir das an", schrieb die Polizei auf X und zeigte ein Bild des Monolithen.

Der bizarre Fund in Nevada erinnert an einen ähnlichen Fall, der sich vor einigen Jahren im benachbarten US-Bundesstaat Utah zugetragen hat. Damals wurde dort ein ähnlicher Monolith entdeckt, wenig später spekulierte das Netz sogar über eine seltsame Kreatur am Fundort.

Laut Polizeiangaben wurde das mysteriöse Objekt in einem recht abgelegenen Gebiet in den Boden eingelassen. Bislang gebe es keine Hinweise darauf, wer es dort angebracht haben könnte.