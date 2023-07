Schwere Vorwürfe gegen Esoterik-Barbie!

Die 37-jährige Valeria Lukyanova gab ihren Fans offenbar lebensgefährliche Ratschläge. © Screenshot/Instagram/@valeria_lukyanova21

Für monatlich rund 15 Euro hätten sich die Fans der 37-Jährigen Zutritt zum Club "Rex Deus" verschaffen können, berichtete "Daily Star" am Mittwoch.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, sollen Mitglieder von "Rex Deus" dabei in den Genuss teils lebensgefährlicher Ratschläge der ukrainischen Barbie gekommen sein.

Die selbst ernannte "Parasitologin" soll ihrer Gefolgschaft unter anderem empfohlen haben, Quecksilber zu inhalieren, um Erinnerungen aus einem früheren Leben erfahren zu können.

Ebenso sollen mit Teer gefüllte Tampons und das Trinken von Terpentin zum Repertoire der Kult-Führerin gehört haben.

Am Montag verkündete die in Mexiko lebende Barbie-Puppe dann plötzlich, dass sie den Club geschlossen habe, nur um am Dienstag einen neuen ins Leben zu rufen.