Hochwasser in Dresden: So wird der Wellenstand der Elbe ermittelt

Die sächsische Landeshauptstadt kann vorsichtig aufatmen: Anfängliche Prognosen mit Pegelständen bis zu sieben Metern haben sich nicht bewahrheitet.

Von Hermann Tydecks, Martin Gaitzsch, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Adrian Schintlmeister, Malte Kurtz, Aliena Rein, Marcus Scholz

Dresden - Die sächsische Landeshauptstadt kann vorsichtig aufatmen: Anfängliche Prognosen mit Pegelständen bis zu sieben Metern haben sich nicht bewahrheitet. Stattdessen füllt sich die Elbe nur noch langsam.

Der Elbpegel steigt nur noch langsam. © Robert Michael/dpa Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums soll der Scheitelpunkt mit etwa 6,20 Meter (Alarmstufe 3) am frühen Donnerstagmorgen erreicht werden. Danach wird mit einem langsamen Rückgang gerechnet, wobei die dritte Alarmstufe bereits am frühen Freitagmorgen beendet sein dürfte. Aktuelle Vorhersagen gehen davon aus, dass sich danach Alarmstufe 2 über mehrere Tage halten wird. Es dürfte also noch ein wenig dauern, bis mögliche Arbeiten an der Carolabrücke fortgesetzt werden können. Hochwasser Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Pegelstände der Elbe steigen! Immerhin: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist Regen - auch über Tschechien - bislang nicht in Sicht. Alle Infos zum Hochwasser in Dresden und Umgebung findet Ihr in unserem Liveticker!

Aktuelle Hochwasser-Lage im TAG24-Livestream

18. September, 14.38 Uhr: Zwei Messtrupps im Einsatz

Nach Angaben von Horst Ullrich (62), städtischer Fachexperte für Hochwasservorsorge, sind derzeit zwei Messtrupps täglich im Einsatz. So kann die Erfassung des Wasserspiegels sowohl rechts- als auch linkselbisch erfolgen. "Für die Messung haben wir 16 Standorte festgelegt", so Ullrich.

Laut Hochwasser-Fachexperte Horst Ullrich (62) sind täglich zwei Messtrupps entlang der Elbe tätig. © Thomas Türpe

18. September, 13.34 Uhr: Elbeflohmarkt abgesagt

Der Elbeflohmarkt fällt am kommenden Samstag aufgrund der Hochwasser-Lage aus. "Selbst wenn die Flohmarktfläche nicht mehr unter Wasser steht, so befindet sich dort feuchter Schlamm und Unrat. Auch die Stromanschlüsse und sanitären Anlagen wurden vor Hochwasser-Beginn abgebaut und müssen erst neu installiert werden", heißt es von den Veranstaltern. Alternativ könne am selben Tag der Große Flohmarkt am Haus der Presse (9 bis 15 Uhr) besucht werden.

Die Überflutungen machen einen Elbeflohmarkt am kommenden Samstag unmöglich. © PR

18. September, 12.16 Uhr: So wird der Wellenstand der Elbe ermittelt

Seit vergangener Woche lässt das Dresdner Umweltamt täglich die Höhenwerte der Wasserspiegel-Lage der Elbe dokumentieren. Dazu kommt eine Drohne vom Typ M300 zum Einsatz, die extra für die Vermessung mit einem sogenannten LiDAR-Sensor (Laser-Scanner) ausgestattet wurde und die eigenständige Speicherung aller gesammelten Daten ermöglicht. "Der Überflug dauert rund 15 Minuten. Wir versuchen möglichst immer den gleichen Bereich abzutasten. Dabei werden bis zu 1000 Punkte pro Sekunde erfasst. Es handelt sich also um den Ist-Zustand", erklärte Jens Focke (59), Abteilungsleiter Geodatenerfassung der Stadt Dresden, im Rahmen einer Pressekonferenz. Die gespeicherten Daten zum Wellenstand würden dann innerhalb von ein bis zwei Stunden ausgewertet und an das Landeshochwasserzentrum für deren Berechnungen übermittelt werden.

Horst Ullrich (62, l.), Fachexperte Hochwasservorsorge beim Umweltamt, und Jens Focke (59), Abteilungsleiter Geodatenerfassung der Stadt Dresden, erklären die Aufgaben der Drohne bei einer Pressekonferenz. © Thomas Türpe

18. September, 11.32 Uhr: SportScheck Run fällt aus!

Der für kommenden Sonntag geplante SportScheck Run durch die Dresdner Innenstadt fällt aufgrund der Hochwasser-Lage ersatzlos aus. Dies teilte "Q-Park Deutschland" offenbar unter Berufung auf Veranstalter-Angaben mit. Ursprünglich sollte die Tiefgarage am Altmarkt wegen des Events geschlossen sein. Dies sei nun nicht mehr nötig, erklärte das auf Parkraumbewirtschaftung spezialisierte Unternehmen.

Aufgrund des Hochwassers kann der SportScheck Run in Dresden nicht stattfinden. © Robert Michael/dpa

18. September, 10.56 Uhr: Anstieg des Elbe-Pegels deutlich sichtbar

Nicht nur in der Dresdner Innenstadt ist der Anstieg des Flusspegels deutlich zu beobachten. Auch am Rand von Dresden bahnt sich die Elbe ihren Weg. So ist in Zschieren ein Teil des Elbe-Radwegs gesperrt, weil dieser direkt ins Nasse führen würde. Auch in Kleinzschachwitz ist mehr Wasser in der Elbe als sonst. Aus diesem Grund verkehrt seit Sonntag auch die Autofähre zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz nicht mehr.

Die Autofähre zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz hat ihren Betrieb seit Sonntag wegen des Hochwassers eingestellt. © TAG24

Teile des Elbe-Radwegs in Zschieren sind wegen Überflutung gesperrt. © TAG24

18. September, 8.01 Uhr: Elbpegel erreicht Alarmstufe 3

Der Dresdner Elbpegel hat am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr die 6-Meter-Marke geknackt. Damit gilt nun Alarmstufe 3. Sie soll laut Prognose einen Tag andauern.

Das Hochwasser am Terrassenufer dürfte noch mehrere Tage lang andauern. © xcitepress/Finn Becker

18. September, 6.48 Uhr: Elbpegel kratzt an 6-Meter-Marke

Der Elbpegel in Dresden befindet sich ganz knapp vor der 6-Meter-Marke. Mit Stand Mittwochmorgen 6.45 Uhr liegt der Messwert bei 5,99 Meter. Damit fehlt nur noch ein Zentimeter bis zum Erreichen der Alarmstufe 3.

17. September, 22.16 Uhr: Wasserstand der Elbe soll ab Donnerstag fallen

An der Elbe wird das Überschreiten der Sechsmetermarke in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Die Alarmstufe vier wird laut Hochwasserzentrale aber an keinem sächsischen Elbpegel erreicht, auch in Dresden nicht. Ein sehr langgestreckter Hochwasserscheitel wird ab Mittwoch in Schöna und in Dresden erwartet. Ab Donnerstag sei auch wegen der nachlassenden Niederschläge mit fallenden Wasserständen der Elbe zu rechnen.

Mittwoch soll der Wasserstand der Elbe seinen Höhepunkt erreichen, ab Donnerstag zieht sich das Wasser zurück. So lauten zumindest die Prognosen. © Robert Michael/dpa

17. September, 20.21 Uhr: Grundwasser steigt, aber ohne gefährlich zu werden

Nicht nur der Elbpegel ist in den vergangenen Tagen gestiegen - auch der Grundwasserspiegel hat sich erhöht. Das sei zu erwarten gewesen, teilte die Stadt mit. Für die Allgemeinheit gehe zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Gefahr aus. Interessierte Bürger können die Grundwasserstände jederzeit unter stadtplan.dresden.de beobachten.

Die Elbe führt mehr Wasser als gewohnt, der Pegelstand ist allerdings noch nicht bedenklich. © Robert Michael/dpa

17. September, 16.54 Uhr: Elbpegel steigt langsam Richtung sechs Meter

Der Pegel der Elbe hat noch immer nicht seinen erwarteten Höchststand für dieses Hochwasser erreicht. Die Elbe steigt langsam an. Weitere Prognosen würden allerdings bestätigen, "dass nicht noch sehr viel höhere Wasserstände zu erwarten sind", teilte die Stadt Dresden mit.

Dresden-Besucher hoffen darauf, dass bald wieder Dampfer starten. Noch müssen sie etwas Geduld haben. © Robert Michael/dpa

17. September, 16.03 Uhr: Alarmstufe noch bis Ende des Monats denkbar

Laut Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne) sei die Hochwasserlage im Freistaat weniger dramatisch als befürchtet. Dennoch gelte weiterhin Vorsicht! Sachsen komme "mit einem blauen Auge davon, vielleicht noch nicht mal", sagte Günther nach einer Kabinettssitzung in Dresden. Die Pegelstände seien insgesamt niedriger als zwischenzeitlich zu befürchten war. Das sei allerdings noch nicht als Entwarnung zu verstehen. Denn: Bei der Elbe werde es noch dauern, bis sie unter die Alarmstufe 1 komme, eventuell bis Ende September, da Tschechien die Talsperren nach und nach ablassen werde.

Die eingestürzte Carolabrücke ist nur noch in Teilen zu sehen. © Robert Michael/dpa

17. September, 14.10 Uhr: Alarmstufe 3 verschiebt sich weiter nach hinten

Nach wie vor steigt der Elbpegel in Dresden nur langsam vor sich hin. Das hat Auswirkungen auf das Erreichen der Sechs-Meter-Marke und der damit verbundenen Alarmstufe 3: Erst in den frühen Morgenstunden des morgigen Mittwoch soll es so weit sein. Der prognostizierte Höchststand bleibt allerdings weiterhin bei 6,12 Metern, der dann am morgigen Mittwochabend erreicht werden soll. Ab dann sinkt der Pegel der Vorhersage zufolge wieder, wenn auch langsam.

In Dresden liegt der Elbpegel derzeit bei 5,89 Meter. © Robert Michael/dpa

17. September, 13.56 Uhr: Feuerwehr gibt leichte Entwarnung für Dresden

Die Feuerwehr Dresden hat für die Landeshauptstadt vorsichtig Entwarnung gegeben. Die Lage sei derzeit aus ihrer Sicht nicht besorgniserregend, teilte die Feuerwehr am Mittag mit, der Pegel steige sehr langsam. Nichtsdestotrotz würden zweimal am Tag Kontrollen durchgeführt werden. Darüber hinaus warnte die Feuerwehr einmal mehr davor, Deiche sowie andere Schutzanlagen zu betreten. Es bestehe nach wie vor Lebensgefahr.

17. September, 13.20 Uhr: Das sind die aktuellen Pegelstände in Dresden, Schöna und Meißen

In Dresden liegt der Elbpegel Stand 13.15 Uhr bei 5,89 Meter, seit dem Morgen sind lediglich vier Zentimeter hinzugekommen. Dennoch soll die Marke von sechs Metern in der Nacht zu Mittwoch nach wie vor erreicht werden. Elbaufwärts in Schöna liegt der Pegel derzeit bei 6,34 Meter, elbabwärts in Meißen wurden 6,31 Meter gemessen.