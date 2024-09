Hochwasser in Dresden: Wasserstand der Elbe soll ab Donnerstag fallen

Die Elbe in Dresden führt immer mehr Wasser, doch der Scheitel des Hochwassers ist bald erreicht, Alarmstufe vier droht nicht.

Von Hermann Tydecks, Martin Gaitzsch, Niklas Perband, Maximilian Schiffhorst, Adrian Schintlmeister, Malte Kurtz, Aliena Rein, Marcus Scholz

Dresden - Der Elbpegel soll am Mittwoch die 6-Meter-Marke überschreiten. Danach ist Besserung in Sicht: Ab Donnerstag zieht sich das Wasser zurück, so zumindest die Prognose der sächsischen Hochwasserzentrale.

Der eingestürzte Mittelteil der Carolabrücke ist inzwischen fast vollständig von der Elbe verschluckt worden. © Robert Michael/dpa Noch immer liegt der Wasserstand (wenn auch nur knapp) unterhalb von sechs Metern, das entspricht Hochwasser-Alarmstufe 2. Am frühen Mittwochmorgen soll Alarmstufe 3 erreicht werden. Dabei bleibt es dann auch. Ein Ende des Anstiegs ist nämlich in Sicht! Bis das Hochwasser komplett abgeflacht ist und keine Alarmstufe mehr gilt, könnte es trotzdem noch bis Ende September dauern. Bislang hat auch die Carolabrücke in Dresden trotz Einsturz die Hochwasserlage gut überstanden. Hochwasser Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Pegelstände der Elbe steigen! Alle Infos zum Hochwasser in Dresden und Umgebung findet Ihr in unserem Liveticker!

Aktuelle Hochwasser-Lage im TAG24-Livestream

17. September, 22.16 Uhr: Wasserstand der Elbe soll ab Donnerstag fallen

An der Elbe wird das Überschreiten der Sechsmetermarke in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Die Alarmstufe vier wird laut Hochwasserzentrale aber an keinem sächsischen Elbpegel erreicht, auch in Dresden nicht. Ein sehr langgestreckter Hochwasserscheitel wird ab Mittwoch in Schöna und in Dresden erwartet. Ab Donnerstag sei auch wegen der nachlassenden Niederschläge mit fallenden Wasserständen der Elbe zu rechnen.

Mittwoch soll der Wasserstand der Elbe seinen Höhepunkt erreichen, ab Donnerstag zieht sich das Wasser zurück. So lauten zumindest die Prognosen. © Robert Michael/dpa

17. September, 20.21 Uhr: Grundwasser steigt, aber ohne gefährlich zu werden

Nicht nur der Elbpegel ist in den vergangenen Tagen gestiegen - auch der Grundwasserspiegel hat sich erhöht. Das sei zu erwarten gewesen, teilte die Stadt mit. Für die Allgemeinheit gehe zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Gefahr aus. Interessierte Bürger können die Grundwasserstände jederzeit unter stadtplan.dresden.de beobachten.

Die Elbe führt mehr Wasser als gewohnt, der Pegelstand ist allerdings noch nicht bedenklich. © Robert Michael/dpa

17. September, 16.54 Uhr: Elbpegel steigt langsam Richtung sechs Meter

Der Pegel der Elbe hat noch immer nicht seinen erwarteten Höchststand für dieses Hochwasser erreicht. Die Elbe steigt langsam an. Weitere Prognosen würden allerdings bestätigen, "dass nicht noch sehr viel höhere Wasserstände zu erwarten sind", teilte die Stadt Dresden mit.

Dresden-Besucher hoffen darauf, dass bald wieder Dampfer starten. Noch müssen sie etwas Geduld haben. © Robert Michael/dpa

17. September, 16.03 Uhr: Alarmstufe noch bis Ende des Monats denkbar

Laut Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (51, Grüne) sei die Hochwasserlage im Freistaat weniger dramatisch als befürchtet. Dennoch gelte weiterhin Vorsicht! Sachsen komme "mit einem blauen Auge davon, vielleicht noch nicht mal", sagte Günther nach einer Kabinettssitzung in Dresden. Die Pegelstände seien insgesamt niedriger als zwischenzeitlich zu befürchten war. Das sei allerdings noch nicht als Entwarnung zu verstehen. Denn: Bei der Elbe werde es noch dauern, bis sie unter die Alarmstufe 1 komme, eventuell bis Ende September, da Tschechien die Talsperren nach und nach ablassen werde.

Die eingestürzte Carolabrücke ist nur noch in Teilen zu sehen. © Robert Michael/dpa

17. September, 14.10 Uhr: Alarmstufe 3 verschiebt sich weiter nach hinten

Nach wie vor steigt der Elbpegel in Dresden nur langsam vor sich hin. Das hat Auswirkungen auf das Erreichen der Sechs-Meter-Marke und der damit verbundenen Alarmstufe 3: Erst in den frühen Morgenstunden des morgigen Mittwoch soll es so weit sein. Der prognostizierte Höchststand bleibt allerdings weiterhin bei 6,12 Metern, der dann am morgigen Mittwochabend erreicht werden soll. Ab dann sinkt der Pegel der Vorhersage zufolge wieder, wenn auch langsam.

In Dresden liegt der Elbpegel derzeit bei 5,89 Meter. © Robert Michael/dpa

17. September, 13.56 Uhr: Feuerwehr gibt leichte Entwarnung für Dresden

Die Feuerwehr Dresden hat für die Landeshauptstadt vorsichtig Entwarnung gegeben. Die Lage sei derzeit aus ihrer Sicht nicht besorgniserregend, teilte die Feuerwehr am Mittag mit, der Pegel steige sehr langsam. Nichtsdestotrotz würden zweimal am Tag Kontrollen durchgeführt werden. Darüber hinaus warnte die Feuerwehr einmal mehr davor, Deiche sowie andere Schutzanlagen zu betreten. Es bestehe nach wie vor Lebensgefahr.

17. September, 13.20 Uhr: Das sind die aktuellen Pegelstände in Dresden, Schöna und Meißen

In Dresden liegt der Elbpegel Stand 13.15 Uhr bei 5,89 Meter, seit dem Morgen sind lediglich vier Zentimeter hinzugekommen. Dennoch soll die Marke von sechs Metern in der Nacht zu Mittwoch nach wie vor erreicht werden. Elbaufwärts in Schöna liegt der Pegel derzeit bei 6,34 Meter, elbabwärts in Meißen wurden 6,31 Meter gemessen.

17. September, 11.40 Uhr: Start des Pichmännel-Oktoberfests wegen Flut-Umzug nicht gefährdet

Das Pichmännel-Oktoberfest muss wegen des Elbe-Hochwassers in diesem Jahr an einem neuen Standort stattfinden, gefährdet ist der Start des Events deshalb aber nicht. Die Feldschlößchen-Brauerei als Veranstalter teilte am heutigen Dienstag mit, dass der Aufbau am Messering bereits begonnen hätte und im Zeitplan liege. Man habe mit Blick auf die Gefahr der Überflutung der Rinne Dresden schon vorsorglich an einem Alternativstandort gearbeitet und dabei eng mit den Verantwortlichen im Austausch gestanden, erklärte Marketingleiter Frank Haase: "Für unsere Gäste werden sich keine merklichen Veränderungen ergeben."

Das Pichmännel-Oktoberfest muss wegen des Hochwassers in diesem Jahr umziehen: Von der Dresdner Flutrinne (Foto) geht es an den Messering. © Holm Helis

17. September, 10.45 Uhr: Erster Rückgang des Elbpegels seit fünf Tagen

Es ist nur ein kleiner Rückgang, aber dennoch ein Rückgang: Erstmals seit vergangenem Donnerstag wurde bei der Elbe in Dresden ein niedrigerer Pegel ermittelt als bei der Messung zuvor. Um 10.30 Uhr betrug der Pegel 5,87 Meter, nachdem er eine Viertelstunde vorher noch bei 5,88 Meter gelegen hatte. Bereits zuvor hatte er rund zwei Stunden lang stagniert. In der folgenden Messungen stieg er zwar wieder auf 5,88 Meter an, dennoch flacht die Kurve immer weiter ab, ein Ende des Anstiegs rückt in greifbare Nähe.