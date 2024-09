Hochwasser im Liveticker: Wassermassen eine "noch nie dagewesene Ausnahmesituation"

In Österreich und im tschechisch-polnischen Grenzgebiet spitzt sich die Hochwasser-Lage zu. Todesopfer wurden aus Polen, Tschechien und Rumänien gemeldet.

Berlin - Während es in Deutschland bislang nur kleinere Überschwemmungen gibt, hat sich die Hochwasser-Lage in mehreren Nachbarländern und im Osten Europas bereits zugespitzt.

In Wien ist der U-Bahn-Verkehr zum Erliegen gekommen. © Alex HALADA / AFP Dramatische Lage in den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien: Sintflutartiger Regen hat am Wochenende ganze Landstriche unter Wasser gesetzt, mindestens sieben Menschen kamen bis Sonntag in den Fluten ums Leben. Vier weitere Menschen wurden in Tschechien noch vermisst. Tausende Menschen mussten in den Regionen evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom, Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden. In Deutschland war die Lage vergleichsweise entspannt, die Pegel in Dresden stiegen aber. Hochwasser Hochwasser an der Helme: Sachsen-Anhalt will Landkreis mit Sonderzahlung unterstützen Die verheerendsten Überschwemmungen wurden aus dem Südwesten Polens, dem Nordosten Tschechiens sowie aus Niederösterreich und Rumänien gemeldet. Ganze Städte und Dörfer standen dort unter Wasser, die Feuerwehren mussten zu tausenden Einsätzen ausrücken. Alle Infos rund um das Hochwasser in und um Deutschland gibt es hier in unserem TAG24-Ticker. Auch in unseren Livetickern für die Lagen in Bayern, Chemnitz und Dresden bleibt Ihr immer top informiert.



15. September, 18.47 Uhr: Hochwasser in Österreich - noch nie dagewesener Ausnahmesituation

Das Bundesland Niederösterreich um Wien ist vom Hochwasser so stark getroffen wie nie zuvor. "Dies ist eine Ausnahmesituation, wie wir es noch nie erlebt haben", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Besonders prekär war die Lage am Fluss Kamp nordwestlich von Wien. Die Stauseen im oberen Flusslauf waren randvoll, das kontrollierte Ablassen der Wassermengen ließ den Fluss im unteren Bereich immer weiter anschwellen. Weitere Wassermassen aus dem Ottenstein-Stausee wurden erwartet

15. September, 17.52 Uhr: Wasser in Klodzko steigt nach Staudammbruch

Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien hat sich die Situation in der Kleinstadt Klodzko weiter verschärft. Eine neue Flutwelle habe den Ort erreicht, sagte Bürgermeister Michal Piszko. Die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, habe nun bei Klodzko einen Pegelstand von 6,84 Meter. In einigen Straßen der Stadt stehe das Wasser anderthalb Meter hoch. Bürger werden mit Booten gerettet. Wasserversorgung gibt es keine mehr. Auch das Gas werde bald abgestellt, sagte der Bürgermeister.

Das Städtchen Klodzko mit seinen 26.000 Einwohnern liegt rund hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw). © Krzysztof Zatycki/AP/dpa

15. September, 17.47 Uhr: Hochwasserlage in Österreich spitzt sich weiter zu

"Die Lage in Niederösterreich spitzt sich weiter zu", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer nach einer Sitzung des nationalen Krisenstabes. Wenn aus dem fast randvollen Ottenstein-Stausee größere Wassermengen durch die Flutklappen schießen, könnte es im Unterlauf des bereits stark angeschwollenen Kamp zu zusätzlich erheblichem Hochwasser kommen. Nehammer dankte tausenden freiwilligen Einsatzkräften. Das Heer stellte 2.400 Soldaten für den Hochwassereinsatz bereit. Erst Mitte der nächsten Woche rechnet der Kanzler mit Entspannung.

Aufgrund der starken Niederschläge ist ganz Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden, Helfer sind im Dauereinsatz. © Doku-Nö/APA/dpa

15. September, 16.56 Uhr: Stadt in Tschechien fast komplett überschwemmt

Die tschechische Stadt Krnov ist fast komplett überflutet worden. Der stellvertretende Bürgermeister sagte, dass geschätzt 70 bis 80 Prozent des Stadtgebiets unter Wasser stünden. Für eine Evakuierung sei es nun zu spät. Die Kommune sei nicht mehr in der Lage, die Hilfe für die Bürger zu organisieren. Die Lage sei schlimmer als bei der Flutkatastrophe von 1997. In Krnov, das rund 240 Kilometer östlich von Prag liegt und knapp 23.000 Einwohner hat, vereinen sich die Flüsse Opava und Opavice. Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen in Not aus der Luft zu retten.

Schon am Samstag strömte Wasser unaufhörlich durch die Stadt östlich von Prag. © MICHAL CIZEK / AFP

15. September, 15.46 Uhr: Hochwasserlage in Wien laut Bürgermeister unter Kontrolle

In der österreichischen Hauptstadt ist nach tagelangem Dauerregen teilweise Land unter. Bürgermeister Michael Ludwig beruhigte aber: "Wir haben in der Summe die Situation gut im Griff". "Wir haben erfreulicherweise eine stabile Situation an der Donau, dem Hauptfluss", sagte er. Der Regen hat etwas nachgelassen. Aber am Wienfluss, der von einem Rinnsal zu einem reißenden Strom wurde, war das Hochwasser so hoch, wie es statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird. Am Montag wurde neuer Regen erwartet.

Laut Bürgermeister Ludwig sei die Lage in Wien unter Kontrolle. Allerdings führt der Wienfluss, ein Nebenfluss der Donau, noch immer gefährliche Wassermassen mit sich. © Georg Hochmuth/APA/dpa

15. September, 14.28 Uhr: Hochwasser in Wien - Straßen überflutet

In der österreichischen Hauptstadt ist nach tagelangem Dauerregen Land unter. Fahrradwege sind überflutet, Restaurant-Terrassen am Ufer stehen unter Wasser. An der Kennedybrücke am Wienfluss stieg der Pegelstand innerhalb eines Tages von 50 Zentimetern auf 2,26 Meter, hieß es von den Krisenstäben. Häuser wurden geräumt, Straßen und eine Tiefgarage standen unter Wasser. In drei Wiener Bezirken ist die Stromversorgung zeitweise unterbrochen. Die Auffangbecken für Hochwasser entlang des Wienflusses in den Außenbezirken Wiens waren randvoll. "Der Wienfluss fließt jetzt unentschärft in die Innenstadt", teilte ein Sprecher der Wiener Gewässer mit.

15. September, 14.05 Uhr: Staudamm in Polen gebrochen

Nach starken Regenfällen ist im Südwesten Polens ein Staudamm gebrochen. Nachdem das Bauwerk im niederschlesischen Stronie Slaskie nachgegeben habe, ströme das Wasser jetzt den Fluss Biala Ladecka herunter und nehme Kurs auf das Gebiet der Glatzer Neiße, teilte das Meteorologische Institut auf X mit. Es sei eine ernste Bedrohung für die Orte entlang dieser Flüsse, hieß es. Die Polizei habe einen Rettungshubschrauber in die Gegend geschickt, um vom Wasser eingeschlossene Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch Soldaten der Armee und des Heimatschutzes seien im Einsatz.

15. September, 13.23 Uhr: Zahl der Todesopfer in Rumänien steigt auf fünf

In der südöstlichen Region Galati kam ein weiterer Mensch in den Wasserfluten ums Leben, wie die Rettungskräfte am Sonntag mitteilten. In demselben Gebiet waren bereits am Samstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. In der Region standen Menschen bis zum Oberkörper im Wasser, Tausende Haushalte waren betroffen. "Das ist eine Katastrophe epischen Ausmaßes", hatte der Bürgermeister des Dorfes Slobozia Conachi schon am Samstag gesagt.

Dorfbewohner im Südosten Rumäniens mussten sich, ihre Tiere sowie ihr Hab und Gut aus den Wassermassen retten. © Daniel MIHAILESCU / AFP

15. September, 13.08 Uhr: Stausee in Österreich kurz vor dem Überlaufen

Weil der Dauerregen anhält wird damit gerechnet, dass das Wasser am Nachmittag aus dem Staubecken am Kraftwerk Ottenstein in Niederösterreich über die Mauer läuft. Im Kamptal wird mit einer Flutwelle gerechnet. "Die Situation wird sich heute Nachmittag sicherlich noch einmal zuspitzen", warnte der Bürgermeister von Gars am Fluss Kamp, Martin Falk. Das Kraftwerk Ottenstein liegt rund 120 Kilometer nordwestlich von Wien. "Wir haben es mit einer noch nie dagewesenen Extremsituation zu tun", sagte der Stellvertreter der Landeshauptfrau von Niederösterreich, Stephan Pernkopf.

15. September, 13.01 Uhr: Tschechiens Regierungschef appelliert an alle Bürger

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala appellierte an die Bürger, angesichts von Hochwasser und Überflutungen den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Manche Menschen weigerten sich, den Evakuierungsbefehlen Folge zu leisten und ihre Wohnungen oder Häuser zu verlassen. "Damit gefährden sie nicht nur sich selbst, sondern auch diejenigen Menschen, die dann versuchen müssen, sie zu retten, wenn es dramatisch wird", sagte Fiala. Wer glaube, dass die präventiven Maßnahmen unnötig seien, irre. "Wir müssen damit rechnen, dass das Schlimmste noch nicht hinter uns liegt", warnte Fiala.

Tschechische Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. © Peøina Ludìk/CTK/dpa

15. September, 11.37 Uhr: Polens Bahn stellt Zugverkehr nach Tschechien ein

Die polnische Eisenbahn PKP hat wegen der Überschwemmungen im Süden des Landes die Zugverbindungen mit dem Nachbarland Tschechien eingestellt. Intercitys, die aus Tschechien kommend nach Polen fahren sollten, fielen bis auf weiteres aus, teilte der staatliche Konzern auf X mit. Züge, die aus Polen nach Tschechien fahren sollten, enden an der jeweils letzten Station vor der Grenze.

Züge der polnischen Staatsbahn PKP fahren vorerst nicht mehr ins Nachbarland Tschechien. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

15. September, 11.23 Uhr: Hubschrauber des österreichischen Bundesheeres im Einsatz

Die Hochwasserlage in Österreich spitzt sich zu. Mittlerweile ist das Bundesheer mit Blackhawks in der Luft. Ein Hubschrauber kreiste über Neulengbach, einer Gemeinde im Wienerwald, rund 40 Kilometer westlich von Wien. Menschen müssen aufgrund der Wassermassen aus der Luft in Sicherheit gebracht werden.

15. September, 11.05 Uhr: Feuerwehrmann bei Pumpeinsatz in Österreich ums Leben gekommen

Wie die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner am Sonntagmorgen bekanntgab, ist ein Feuerwehrmann im Einsatz in Niederösterreich ums Leben gekommen. "Wir erleben in Niederösterreich schwere, dramatische Stunden. Für viele werden es wohl die schwersten Stunden in ihrem Leben sein", erklärt die Landeschefin. Der Mann war bei einem Pumpeinsatz in einem Keller gestorben. Dabei sei er im Zuge der Stationierung der Pumpen auf Stiegen ausgerutscht und durch den Unfall zu Tode gekommen.

Die Einsatzkräfte helfen in den österreichischen Hochwassergebieten wo sie können. © Alex HALADA / AFP

15. September, 10.16 Uhr: Vier Menschen in Tschechien vermisst

In Tschechien wurden vier Menschen von den Fluten weggerissen und gelten als vermisst. Die Polizei berichtete, drei Menschen seien in einem Auto in der Stadt Lipova-Lazne im Nordosten des Landes von einem Fluss weggeschwemmt worden. Ein Mann wurde demnach im Südosten vom Hochwasser eines Baches fortgerissen. Die Lage in Tschechien ist besonders im Nordosten des Landes schlimm.

Die Lage in den Hochwassergebieten wird immer dramatischer, je höher die Pegel steigen. © Uhlíø Patrik/CTK/dpa

15. September, 9.57 Uhr: Mehr als eine Viertelmillion Haushalte in Tschechien ohne Strom

Am dramatischsten war die Lage laut Agentur CTK in der östlichen Region Mährisch-Schlesien an der Grenze zu Polen. Allein dort mussten mehr als 100.000 Haushalte ohne Elektrizität auskommen. Wegen der aufgeweichten Böden waren zahlreiche Bäume auf oberirdische Freileitungen und Hochspannungsleitungen gestürzt. Im Bahnverkehr kam es zu erheblichen Störungen, weil Bäume auf Gleise stürzten und Gewässer Strecken überschwemmten. Rund 40 Bahnstrecken mussten ganz gesperrt werden.

Der Fluss Bela bei Mikulovice in Tschechien "schäumte vor Wut". © Petr David Josek/AP/dpa

15. September, 9.44 Uhr: Erstes Todesopfer bei Überschwemmungen in Polen

"Wir haben den ersten bestätigten Tod durch Ertrinken hier, im Bezirk Klodzko", sagte Regierungschef Donald Tusk. Tusk wiederholte seinen Appell an die Bevölkerung, die Evakuierungsaufrufe der Behörden ernst zu nehmen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. "Die Situation ist an vielen Orten dramatisch." Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko mit 26.000 Einwohnern liegt hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw). Dort hat sich die Situation in der Nacht zugespitzt. Tusk sagte, im Bezirk Klodzko seien 1600 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Er rechne noch mit weiteren Evakuierungen.

Die niederschlesische Kleinstadt Klodzko mit 26.000 Einwohnern liegt hundert Kilometer südlich von Breslau (Wroclaw) an der Glatzer Neiße, einem Nebenfluss der Oder. © Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire/dpa

15. September, 8.30 Uhr: Katastrophenalarm in Österreich - Stausee droht überzulaufen

In Österreich steigen die Pegel mehrerer Flüsse dramatisch an. Zahlreiche Bäche sind im anhaltenden Dauerregen bereits über die Ufer getreten. Das ganze Bundesland Niederösterreich um Wien wurde zum Katastrophengebiet erklärt. "Die Lage spitzt sich aufgrund der massiven Regenfälle im gesamten Land weiter zu", sagte der stellvertretende Landeshauptmann (Ministerpräsident) von Niederösterreich, Stephan Pernkopf, der Nachrichtenagentur APA. Er warnte vor "massiven Überflutungen". Es drohten mancherorts Hangrutschungen, weil die Böden völlig nass sind. Straßen sind überflutet.

Zahlreiche Bäche treten in Österreich bei anhaltenden Niederschlägen über die Ufer. © BFKDO ST. PÖLTEN/APA/dpa

15. September, 8.29 Uhr: Weitere Evakuierungen wegen Hochwassers in Tschechien

Die Unwetter mit Hochwasser und Überschwemmungen halten die Einsatzkräfte in Tschechien weiter in Atem. Besonders betroffen ist das Grenzgebiet zu Polen im Osten des Landes. In der Nacht zu Sonntag ordnete der Bürgermeister von Cesky Tesin die Evakuierung von mehreren Tausend Einwohnern aus dem Stadtzentrum an. Die Olsa, ein Nebenfluss der Oder, drohte dort über die Ufer zu treten.