Wer hat Schuld an fehlenden Flutpoldern? Söder knallhart: Problem "sind halt die Bürger"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) attestiert dem Engagement des Freistaats in Sachen Hochwasser ein "vorbildliches" Verhalten. © Sven Hoppe/dpa

In sozialen, aber ebenfalls privaten und öffentlich-rechtlichen Medien wird bei den Überflutungen in Bayern aktuell auch auf das Jahr 2018 verwiesen.

Es ist nicht nur genau das Jahr, in dem Söder zum Ministerpräsidenten wurde, es ist auch das, in dem wichtige Schutzprojekte eingespart oder gestrichen worden sein sollen - auf Druck der Freien Wähler.

Söder weist das von sich und verteidigt die bisherigen Schutzmaßnahmen im Freistaat.

"Wir setzen insgesamt auf einen umfassenden Hochwasserschutz - mit technischen und natürlichen Maßnahmen. Aber es gibt leider nie eine Garantie für hundertprozentigen Schutz", erklärte der Landesvater im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" vom Donnerstag.

Dass es Debatten zu Schutzprojekten gab, schob er ohne Umschweife dem Koalitionspartner in die Schuhe: "Wahr ist, dass es vor allem bei den Freien Wählern grundsätzliche Debatten zur gesamten Polderstrategie gab. Inzwischen ist das anders." Er kündigte zudem an: "Wir werden auch mehr Geld in den dezentralen Hochwasserschutz in den Gemeinden stecken müssen."

Der Rotstift von damals scheint nun teuer zu werden.