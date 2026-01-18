Lawinenlage weiter heikel: Acht Tote in Österreich geborgen

Das vergangene Wochenende ist das bislang tödlichste der Lawinensaison in den Alpen. Bei drei Lawinenabgängen starben am Samstag in Österreich acht Menschen.

Von Matthias Röder Salzburg - Es ist das bislang tödlichste Lawinenwochenende dieser Saison in den Alpen: Allein am Samstag kamen bei drei Lawinenabgängen in Österreich nach Angaben der Behörden acht Menschen ums Leben.

Bergrettung musste verschüttete Skifahrer bergen. (Archivfoto) © Corpo Nazionale Soccorso Alpino /Third Party/AP/dpa Die Skitourengeher wurden außerhalb von Pisten von den Schneemassen verschüttet. Unter den Opfern sind drei Tschechen, wie die Polizei berichtete. Die Herkunft und die Identität der anderen Toten sind noch unklar. Behörden und Retter warnen vor einer weiterhin großen Gefahr durch Abgänge. Am Samstagnachmittag war den Angaben zufolge eine Lawine am 2150 Meter hohen Finsterkopf im Großarltal im Bundesland Salzburg niedergegangen. Lawinen Fünf Tote bei Lawinenabgängen in Österreich Sieben Skitourengeher seien dabei verschüttet worden. Vier Mitglieder der Gruppe konnten laut Bergrettung nur noch tot geborgen werden. Die anderen wurden teils schwer verletzt. Kurz zuvor war eine Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann unterwegs war, im Raum Bad Hofgastein von einer Lawine erfasst worden. Sie starb vor den Augen ihres Mannes unter den Schneemassen.

Weitere Lawine in der Steiermark: Drei Tote

In der Gemeinde Pusterwald in der Steiermark kam es laut Polizei am späten Nachmittag zu einem weiteren Lawinenunglück. Sieben tschechische Skitourengeher waren in dem Gelände unterwegs, als sich eine Lawine löste. Drei von ihnen seien von der Lawine verschüttet worden, so die Polizei. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die vier Begleiter, welche nicht erfasst worden waren, seien von den Einsatzkräften aus dem alpinen Gelände gebracht und notfallmedizinisch erstversorgt worden.

Die Lawinengefahr ist weiterhin da. © Angelika Warmuth/dpa

Große Lawinengefahr in der Region