Nach heftigem Vulkanausbruch: Schlechte Aussicht für Suche nach Vermissten

Der Vulkan Marapi spuckt noch immer Asche aus seinem Krater. © Givo Alputra/AP/dpa

Die Suche werde durch schlechtes Wetter behindert, sagte der Chef der örtlichen Rettungsdienste, Abdul Malik, am heutigen Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Die Sicherheit des Teams muss an erster Stelle stehen. Seit dem gestrigen Montagabend hat es unaufhörlich geregnet, was die Wege rutschig macht und das Evakuierungsteam behindert", erklärte er. Wegen der Bedingungen sei es auch kaum möglich, Suchdrohnen einzusetzen.



Der knapp 3000 Meter hohe Marapi - nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Vulkan Merapi auf der Insel Java - war am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen und hatte eine rund drei Kilometer hohe Wolke aus Asche und Geröll in den Himmel geschleudert.

Die indonesischen Behörden richteten danach umgehend eine Sperrzone von drei Kilometern rund um den Krater ein.

In vielen Regionen rund um den Vulkan ging ein Ascheregen nieder.