Ex-RAF-Terroristin Klette im Knast: Tippgeber(in) kassiert 32 Jahre alte Belohnung

Daniele Klette (66) sitzt seit ihrer Festnahme in der JVA Vechta in Untersuchungshaft. © Uli Deck/dpa

Seit 1993 war für die Ergreifung des einstigen Mitglieds der Roten Armee Fraktion (RAF) eine Belohnung in Höhe von 50.000 Deutschen Mark ausgesetzt, die jetzt nach mehr als 30 Jahren ausgezahlt wurde.

Nachdem die Hinweislage ausführlich geprüft worden sei, wurde auf Bitte des Bundesinnenministeriums daher eine Summe von 25.564,60 Euro angewiesen, wie das Bundeskriminalamt dem NDR Niedersachsen bestätigte.

Zur Identität der Tippgeberin oder des Tippgebers machte die Behörde keine näheren Angaben und verwies in diesem Zusammenhang auf die "Wahrung schutzwürdiger Interessen".

Klette wurde am 26. Februar 2024 von Zielfahndern in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Zuvor war sie jahrzehntelang untergetaucht und lebte unter falschem Namen in dem siebengeschossigen Mietshaus. Der Prozess gegen die 66-Jährige beginnt am 25. März 2025 am Oberlandesgericht Celle.